Samsung cambia idea con Galaxy S7 e S7 edge e distribuirà aggiornamenti trimestrali

Samsung pronta a cambiare l’app per gli SMS : in arrivo Google Messaggi di default : Pare che il team di Samsung abbia deciso di sostituire l'applicazione per la gestione dei Messaggi di testo sviluppata dal colosso coreano con la soluzione di Google L'articolo Samsung pronta a cambiare l’app per gli SMS: in arrivo Google Messaggi di default proviene da TuttoAndroid.

L’Intelligenza Artificiale di Samsung cambia il punto di vista di un video in un batter d’occhio : Partire da un banale video e ottenere scene 3D realistiche è possibile, grazie all’impiego di reti neurali sviluppate in origine per i videogiochi. Sono riusciti a farlo i ricercatori del Samsung AI Center con il supporto del Skolkovo Institute of Science and Technology. Il video originario è stato trasformato in un mucchio di punti che rappresentano la geometria della scena. I punti, che formano una sorta di nuvola, vengono dati in pasto ...

Che cosa è cambiato in otto anni? L’evoluzione dei Samsung Galaxy Note in un’infografica : Si avvicina a grandi passi il momento della presentazione ufficiale della gamma Samsung Galaxy Note 10, per la quale l’attesa è molto elevata, soprattutto se si considera che la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita e che, pertanto, il colosso coreano dovrà tirare fuori dal cilindro dei dispositivi che siano non soltanto concreti ma […] L'articolo Che cosa è cambiato in otto anni? L’evoluzione dei Samsung Galaxy Note in ...

Cambia tutto per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l’aggiornamento di giugno : Cominciano ad emergere alcune novità davvero interessanti a proposito dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus per quanto riguarda l’aggiornamento di giugno. Dopo avervi fornito le prime informazioni del caso nella giornata di ieri, parlandovi appunto della prima apparizione del pacchetto software in Europa, oggi tocca concentrarsi su quelli che saranno più nello specifico gli effetti del firmware per chi intende scaricare il firmware appena sarà ...