Papa Francesco | “La Chiesa sia povera | senza frontiere e apra le porte a chi è in

Papa Francesco - tempismo troppo sospetto : "Aprire porte e frontiere". Ma scorda qualcosa : Alla prima udienza generale dopo le brevi vacanze, Papa Francesco non cambia il ritornello. Subito dopo il sì al decreto sicurezza-bis, il Pontefice torna a parlare di solidarietà ed accoglienza. E ogni riferimento non è puramente casuale. Lo ha fatto in aula Nervi, dove erano presenti 6mila fedeli

Estate in Vaticano - Papa Francesco ha già concluso le sue 'ferie' : Con l'udienza oggi a circa 5 mila scout provenienti da tutta Europa, è ripresa ufficialmente l'attività di Papa Francesco dopo la pausa di luglio. Le "vacanze" del Pontefice sono terminate, anche se è improprio considerarle tali. Francesco, dall'inizio del suo Pontificato, è sempre stato presente in Vaticano durante i mesi estivi. Non è mai andato a Castel Gandolfo, come invece i suoi predecessori. Per consentirgli ...

Papa Francesco - i due nuovi bersagli : telefonino e supermercato - "come si conquista la libertà" : Sul concetto di libertà, si esprime Papa Francesco. Lo fa in occasione del raduno Euromoot degli scout di tutta Europa, giunti a Roma al termine di un lungo pellegrinaggio. Rivolgendosi a circa 5mila ragazzi, il Pontefice ha affermato: "La libertà si conquista in cammino, non si compra al supermerca

Papa Francesco ai giovani : 'La libertà non si ottiene col telefonino o sballandosi' : Oggi, sabato 3 agosto, Papa Francesco ha incontrato più di cinquemila ragazzi e ragazze, partecipanti del raduno "Euromoot" degli Scout di tutta Europa. L'intervento del pontefice pronunciato a Città del Vaticano ha trattato differenti temi, primo tra tutti vi è stato l'invito rivolto ai giovani di tessere rapporti reali con le persone che circondano le loro vite, piuttosto che alienarsi con i dispositivi tecnologi in una stanza o evadere dalla ...

Imbarazzo per Papa Francesco : ecco il cardinale pro-ong. Don Marx - quanti soldi regala a Sea Eye : Chi finanzia Sea Eye? La risposta sconvolgente del Giornale, in una lunga inchiesta, è: le chiese, cominciando dal cardinale cattolico Reinhard Marx con 50mila euro di obolo. Senza la sua donazione sarebbero stati fermi, ha ammesso Gorden Isler, portavoce della Ong tedesca. Il religioso però non è f

ISLAM/ Se l'occidente lascia solo Papa Francesco ad Abu Dhabi : Il dialogo con il mondo musulmano è inevitabile ma anche complicato. Religione e politica si intrecciano e non si può confidare ingenuamente nel sunnismo

Papa Francesco - il dossier sugli abusi del fedelissimo : l'inquietante silenzio - storiaccia in Vaticano : Il dossier pubblicato dal cardinale Carlo Maria Viganò è finito nei cestini del Vaticano, così come tante altre testimonianze di quello che accade realmente nell'entourage ecclesiastico. Sospetto anche il silenzio di Papa Francesco. Eppure quest'anno sono emerse numerose conferme al memoriale, l'ult

Papa Francesco durissimo contro chi va a prostitute : "Vizio schifoso - una tortura" : "Qualsiasi forma di prostituzione è una riduzione in schiavitù un atto criminale, un vizio schifoso che confonde il fare l'amore con lo sfogare i propri istinti torturando una donna inerme". Papa Francesco lo scrive nella prefazione del libro di don Aldo Buonaiuto, Donne crocifisse. La vergogna dell

Papa Francesco : “Prostituzione è riduzione in schiavitù - atto criminale e vizio schifoso” : La prefazione di Papa Francesco al libro "Donne crocifisse. La vergogna della tratta raccontata dalla strada" di don Aldo Buonaiuto, della Comunità Papa Giovanni XXIII. “Qualsiasi forma di prostituzione è una malattia dell'umanità, è una riduzione in schiavitù, un atto criminale, un vizio schifoso che confonde il fare l'amore con lo sfogare i propri istinti torturando una donna inerme”, scrive Bergoglio.Continua a leggere

Papa Francesco : 'Basta tragedie - la comunità internazionale agisca subito' : Sul naufragio verificatosi nella notte tra il 24 ed il 25 luglio nei pressi di Al Khoms, 120 chilometri a est di Tripoli, in Libia, si è espresso anche Papa Francesco, in occasione della preghiera dell'Angelus di questa domenica mattina. Questo drammatico evento è stato il peggiore dall'inizio del 2019, secondo quanto affermato dall'Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, visto che le vittime ammontano a circa 150 ...

Papa Francesco - l'ascesa clamorosa del suo uomo in Vaticano : chi è - perché dice che ora "è molto preoccupato" : Sempre di più l'uomo di Papa Francesco in Vaticano. Si parla di monsignor Francesco Masssara, figlio della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, nato a Drapia. All'attuale arcivescovo di Camerino e San Severino Marche, 54 anni, Papa Francesco ha conferito dal 26 luglio un importante e gravoso compito,

Papa Francesco - dolore per lo straziante lutto che colpisce il Vaticano : "Per te ora l'eterno riposo" : Un lutto che colpisce Papa Francesco e l'intera chiesa cattolica. Venerdì 26 luglio, infatti, è morto il cardinale cubano Jaime Lucas Ortega y Alamino. A stretto giro, monsignor Juan de la Caridad Garcia Rodriguez, arcivescovo di San Cristobal de la Habana, ha ricevuto un telegramma di cordoglio del

Papa Francesco "vuole vendere il Vaticano. Poi con il ricavato..." : bomba atomica sul Pontefice : Quella che è una vera e propria bomba, Il Tempo, la sgancia in un boxino nella rubrica "Veleni in Piazza", dove si dà conto di retroscena, voci e indiscrezioni tra politica e potere. La bomba riguarda Papa Francesco e il Vaticano, tutto. Già, perché sul quotidiano diretto da Franco Bechis si legge:

Alcamo - dopo Francesco muore a 9 anni anche il fratello Antonino : il papà guidava sotto cocaina e aveva postato un video : Alla guida dell'auto c'era il padre che, pochi istanti prima dell'incidente, aveva postato un video su Facebook. Le analisi del sangue hanno confermato la positività alla cocaina