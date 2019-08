Il tir travolge una moto | grave un anziano

Bologna - A14 : tir travolge e uccide due operai : Ennesimo grave incidente sulla A14 a Borgo Panigale (Bologna): un tir ha invaso un cantiere al km 9 travolgendo due operai. L’incidente è avvenuto, secondo le ricostruzioni più accreditate, intorno alle ore 23 di ieri sera, in un punto non molto distante da quello di un anno fa, quando l’esplosione di una cisterna devastò il quartiere di Borgo Panigale.Alcuni operai stavano completando l’allestimento del cantiere al km 9 per il rifacimento ...

Il tir li travolge - muore davanti agli occhi della moglie : La coppia stava viaggiando su una Fiat Qubo, quando un tir li ha travolti. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare

tir travolge auto sull'autostrada A5 : giovane mamma muore sotto gli occhi dei figli : Una donna stava viaggiando a bordo di una Fiat Punto insieme ai figli quando è stata letteralmente travolta e uccisa da un tir che trasportava carne sull'autostrada A5, in Piemonte. Feriti anche i due bambini, uno di essi è ricoverato in gravi condizioni. Il violento impatto e i primi soccorsi Tremendo incidente nella serata di ieri sull'autostrada A5, Torino-Aosta, tra i Comuni di Quincinetto e Ivrea, in direzione Torino: una donna che ...

Verbania - per non investire un capriolo travolge e uccide un pedone : In Val Vigezzo. Cesare Pasini , di 57 anni, era a piedi con moglie e si era fermato sul viadotto per soccorrere l’animale

Pakistan - valanga travolge quattro italiani e tre pachistani. I soccorsi non partiranno prima di martedì : quattro alpinisti italiani e tre pachistani sono stati travolti da una valanga nella valle di Ishkoman, in Pakistan. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì, a circa 5.300 metri di altitudine. L’esercito pachistano sta organizzando una missione di soccorso con gli elicotteri, ma non partirà prima di domani a causa delle difficili condizioni meteorologiche e la distanza tra la base e il luogo della valanga. Secondo fonti ...