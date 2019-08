Google Home 2 13 prepara il supporto a Nest Hub Max e alla migrazione degli account Nest

Lampadine compatibili con Google Home : le migliori da comprare : Il tema della Domotica e della Casa Intelligente è sempre più acceso, e tra i dispositivi più facili da reperire ci sono le Lampadine WiFi. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case leggi di più...

Mistral potrebbe essere un dispositivo che fonde le caratteristiche di Google WiFi e Google Home : WiFi 6 e processore in grado di processare l'audio da più microfoni e riprodurre fedelmente il suono sono due caratteristiche della scheda madre di riferimento Mistral: si tratta di un unico prodotto o di dispositivi diversi? L'articolo Mistral potrebbe essere un dispositivo che fonde le caratteristiche di Google WiFi e Google Home proviene da TuttoAndroid.

Google testa le tab Home ed Esplora su Chrome per Android : Google Chrome ottiene una nuova flag, denominata "Two Panes Start Surface", che permette di abilitare un'interfaccia a due riquadri: Home ed Esplora. L'articolo Google testa le tab Home ed Esplora su Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Home può cambiare la vita alle persone con paralisi : ecco la lodevole iniziativa di Google Nest : Google Nest, in collaborazione con la Christopher & Dana Reeve Foundation, avvia un'iniziativa per aiutare le persone con paralisi regalando 100.000 Google Home Mini. L'articolo Google Home può cambiare la vita alle persone con paralisi: ecco la lodevole iniziativa di Google Nest proviene da TuttoAndroid.

Google Home modifica i quadranti di controllo e prepara altre novità : L'ultima versione 2.12.50 dell'app Google Home prepara le impostazioni dell'interfaccia utente per il nuovo smart display Nest Hub Max e modifica il design dei quadranti di controllo. L'articolo Google Home modifica i quadranti di controllo e prepara altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google Home e Assistant : dispositivi compatibili : Gli smart speaker di casa Google sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana. Questi ultimi risultano essere davvero molto utili, soprattutto se abbinati a dispositivi compatibili atti a rendere la casa sempre più leggi di più...

Radio 24 lancia la Action Google Home : I programmi di Radio 24 sono a portata di voce. La diretta, l'ultima edizione del GR e i podcast sono presenti nei dispositivi Google Home Italia con la propria...

Non fatevi scappare Google Home - a questo prezzo è imbattibile : 49 - 99 euro : Dopo Google Home Mini, che qualche giorno fa era in offerta a un prezzaccio, tocca anche al fratello maggiore Google Home essere protagonista di una promozione davvero vantaggiosa. L'articolo Non fatevi scappare Google Home, a questo prezzo è imbattibile: 49,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Google Home Mini a 9 - 99 euro : MediaWorld invia codici sconto per acquistarlo : Google Home Mini in offerta a 9,99 euro da MediaWorld, l'azienda sta inviando dei codici sconto per acquistare anche oggi il prodotto allo stesso prezzo. L'articolo Google Home Mini a 9,99 euro: MediaWorld invia codici sconto per acquistarlo proviene da TuttoAndroid.

Come rimuovere dispositivi domotici da Google Home : Anche Google, Come Amazon ed Apple, ha deciso di presentare il proprio sistema di gestione per una completa casa smart. Ovviamente l’azienda si è limitata a rilasciare tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo e leggi di più...

Google Home Mini a un prezzo imperdibile da MediaWorld : 9 - 99 euro : Gli speaker intelligenti stanno diventando sempre più presenti nelle nostre abitazioni, grazie alle offerte dei tanti produttori che integrano Google Assistant o Amazon Alexa nelle proprie soluzioni. L'articolo Google Home Mini a un prezzo imperdibile da MediaWorld: 9,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Lampadine compatibili con Google Home : le migliori da comprare : Il tema della Domotica e della Casa Intelligente è sempre più acceso, e tra i dispositivi più facili da reperire ci sono le Lampadine WiFi. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case leggi di più...

Google Home o Google Nest Home? Un tweet riapre la questione : Neanche Google sembra avere chiara la strada da imboccare. In un tweet di Made by Google ci si riferisce al Google Home Max chiamandolo Nest Home Max L'articolo Google Home o Google Nest Home? Un tweet riapre la questione proviene da TuttoAndroid.

Google Home o Amazon Echo? I nuovi dati IDC per l’Europa parlano chiaro : Nel Q1 2019 il mercato smart Home in Europa è cresciuto del 23,9%, raggiungendo quota 21,3 milioni di unità spedite e pure Google ha detto la sua L'articolo Google Home o Amazon Echo? I nuovi dati IDC per l’Europa parlano chiaro proviene da TuttoAndroid.