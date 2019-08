Gianluca Di Marzio intesa raggiunta tra Inter e United per Lukaku

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Questo l’ultimo aggiornamento sulla trattativa in corso tra l’e lopersecondoDitrae Manchesterper, accordo verbale tra le due società con i nerazzurri che adesso attendono i documenti da firmare per chiudere l’operazione. Se tutto dovesse andare per il verso giusto,dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Italia (nella notte o domattina) per sostenere domani le visite mediche; Il giornalista di Sky riporta anche le cifre dell’operazione: al Manchesterandranno 65 milioni di euro come parte fissa, più una serie di bonus facilmente raggiungibili. L'articoloDitraperilNapolista.

