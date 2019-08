Disastro in piscina | 20 persone finiscono in ospedale | 16 sono bambini

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Doveva essere una normalissima giornata in, doveva essere un mercoledì diverso, di divertimento e spensieratezza. Si è trasformato in un inferno. Cistati infatti attimi di grande pianura questa mattina alladi Santarcangelo di Romagna, dove molteche stavano facendo il bagno hanno iniziato ad accusare gravi malori. Non era niente di inerenti a stomaco, a cibo mangiato troppo in fretta, digestioni interrotte o bibite troppo fredde. I malesseri erano molto più gravi e simanifestati con grande intensità. Le, soprattuttohanno iniziato a respirare male, in maniera affannosa e complicata, manifestando crisi polmonari. L’allarme è scattato intorno alle 10 di questa mattina e solo oravenute fuori le cause di questi malori. Stando a quanto si legge sui siti di informazioni locale si tratterebbe infatti di una intossicazione da cloro. Qui ...

