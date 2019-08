Bezos vende 2 | 8 miliardi di dollari di azioni Amazon per la sua corsa alla Luna

Fonte : wired

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Jeff, ad di(Matthew Staver/Bloomberg/Getty Images) Al miliardario Jeffnon basta più: ora vuole la. Nelle ultime settimane l’uomo più ricco del mondo ha venduto il corrispettivo di oltre 2,8didelle suenel sito di ecommerce al fine di raccogliere fondi da reinvestire nel progetto Blue Origin, la società che si occupa di viaggi spaziali da lui fondata nel 2000. La vendita è avvenuta in pochi giorni. Tra il 29 e il 31 luglio scorsiha piazzato circa 900milaal prezzo di 1.900l’una, per un totale di 1,8di, e tra l’1 e il 2 agosto altri 990 milioni disono stati messi in vendita dal multimiliardario. Dopo questa operazione, la partecipazione dinella compagnia da lui fondata ormai un quarto di secolo fa scende al 10%, che resta comunque una quota di maggioranza. Ma il progetto ...

