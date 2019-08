Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Interrompere questaè dunque un gesto di responsabilità da parte di Matteo Salvini nei confronti degli italiani”. Lo ha dichiarato Silviodopo la spaccatura nella maggioranza di governo sul . “A soffrire le conseguenze dell’azione deludente di governo guidato dai Cinquestelle e fortemente condizionato dai programmi dei Cinquestelle sono stati gli italiani, che oggi vivono in un Paese dove nulla più funziona”, ha aggiunto il leader di Fi.“Questo Parlamento non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse che siano anche rispettose dell’esito di tutte le prove elettorali intermedie, che hanno consegnato la vittoria al centro-destra. Il compito di decidere se e come far proseguire la legislatura spetta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale ...

Le_Valentinois7 : New post: 'Berlusconi: 'Interrompere esperienza fallimentare di governo' ' - News24Italy : #Berlusconi: 'Interrompere esperienza fallimentare di governo' -