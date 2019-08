Audi A4 - Al via gli ordini delle allroad | S4 e mild hybrid

Audi gamma A4 : via agli ordini di S4 e allroad quattro. Nuovi motori Diesel mild-hybrid : La gamma si compone di A4 e A4 Avant, A4 allroad quattro, S4 ed S4 Avant TDI. Nelle concessionarie italiane nel corso...

Anche l’Arabia SAudita vuole il Gran Premio - avviate trattative : L'Arabia Saudita e la Formula 1 stanno discutendo della possibilita' di ospitare una gara nel Paese. Secondo quanto rivelato oggi dal quotidiano Times, sarebbe stato chiesto a riguardo un parere ai capi delle scuderie. Il giornale ha riferito che la Formula 1 e le 10 squadre avrebbero chiesto rassicurazioni su questioni quali i diritti umani, l'uguaglianza di genere e la liberta' dei media prima di organizzare una gara nel Paese. Il quotidiano ...

Arabia SAudita - ora le donne potranno viaggiare all’estero senza permesso di un tutore : Le donne che vivono in Arabia Saudita e che hanno più di 21 anni, ora, per la prima volta, potranno finalmente viaggiare da sole, all’estero, senza il consenso e l’approvazione di un tutore. È un enorme passo avanti per lo smantellamento dei vincoli e delle barriere che, finora, hanno reso le donne cittadine di seconda classe nel loro paese, anche se non è ancora chiaro se la regola entrerà in vigore immediatamente. Le altre norme emanate ...

Audi A6 - Al via i preordini della allroad : Si aprono anche in Italia gli ordini per l'Audi A6 allroad quattro. L'allestimento ispirato al mondo delle crossover è giunto alla quarta generazione e sarà disponibile in concessionaria a partire dal mese di settembre con prezzi a partire da 67.550 euro. La vettura, lunga 4,95 metri e alta 1,5 metri, è subito riconoscibile per i paraurti e i passaruota personalizzati con elementi in tinta grigio scandium e i mancorrenti del tetto color nero ...

Link & Co - CollAudi avviati per la Suv coupé : Si intensificano i Collaudi su strada della Lynk & Co Suv coupé, un modello inedito che nel 2020 dovrebbe aggiungersi alla gamma del giovane marchio cinese controllato dalla Geely.Fari posteriori mai visti. L'esemplare delle foto spia odierne svela qualche dettaglio aggiuntivo. Le forme sono quelle già viste nei mesi scorsi, con il frontale simile alla 01 e alla 02 e una coda più sfuggente. Oggi siamo in grado di osservare in maniera ...

Audi - Avviati i collAudi della RS Q3 Sportback : Con la Q3 Sportback ormai vicina al debutto l'Audi sta proseguendo i test della sua futura variante sportiva, la RS Q3 Sportback, che affiancherà l'analoga variante sportiva attesa sulla Q3. L'aggressiva RS. Il prototipo di queste foto spia non lascia molti dubbi sulla sua vera identità. Alla carrozzeria con la zona posteriore più dinamica, specifica della Q3 Sportback, sono abbinate infatti soluzioni di chiaro stampo sportivo come le ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 21 luglio vince Il viaggio di Fanny : Ascolti tv, prime time La pellicola sulla scrittrice Fanny Ben-Ami scampata all’Olocausto su Canale 5 dal titolo Il viaggio di Fanny ha registrato 1.835.000 telespettatori, share 11.3% aggiudicandosi la prima serata. Su Rai1 i due episodi della quarta stagione di Un passo dal cielo, la fiction proposta in replica, con Daniele Liotti nelle vesti del nuovo comandante del corpo forestale, è stata scelta da 1 milione 624mila telespettatori pari ...

Trump invia 500 soldati in Arabia SAudita |Iran : no alla guerra ma non temiamo nulla : Il presidente americano ha parlato di Iran al telefono con Macron e ha avvertito Teheran di non fare "nulla di stupido", altrimenti "pagherà un prezzo che nessun altro ha mai pagato".

Antimafia - via il segreto dagli archivi della commissione dal 1962 : si comincia con le Audizioni di Paolo Borsellino : Centinaia di documenti, atti, audizioni, prove e rivelazioni. In una frase: la storia nascosta della Repubblica italiana. E come tale rigorosamente top secret. Almeno fino ad oggi. La commissione Antimafia ha deciso di declassificare tutti gli atti secretati dalle inchieste parlamentari dal 1962 al 2001. Si comincia oggi, martedì 16 luglio, alle ore 14 con la pubblicazione delle audizioni del giudice Paolo Borsellino davanti alla commissione di ...

Per Alitalia presentate offerte da Atlantia - Toto - ClAudio Lotito e Avianca : Oltre a Ferrovie dello Stato, Mef (Ministero economia e finanza) e Delta hanno presentato la loro offerta per Alitalia anche Atlantia, il gruppo Toto, l'azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca, German Efromovich e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Le proposte, secondo quanto si apprende, arrivate a Mediobanca saranno valutate stanotte sotto il profilo industriale e finanziario e domani approderanno al Cda ...