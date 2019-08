Atalanta | caro abbonamenti | la curva costa molto più di Napoli | striscione di protesta

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Un abbonamento indell’più di un abbonamento indel. 350 euro (per chi non era già abbonato lo scorso anno quandova 180 euro) a Bergamo; 276 euro al San Paolo. La tribuna centrale amille euro, a Bergamo 2.150. Il Corriere di Bergamo scrive che stare ina Ferrara300 euro ma pure 290 a Brescia: entrambi i prezzi più alti di. L’da Champions ha rincarato e non poco. Ha tolto lo sconto riservato alle donne e agli over 65, così come la tribuna family. In più, l’abbonamento è valido per 17 partite perché le prime due si giocheranno a Parma per completare i lavori. Lavori che garantiscono, tra le altre cose, la copertura allaMorosini. Sono i prezzi del Gewiss Stadium il nuovo stadio dell’. Dove ieri i tifosi hanno esposto unodiche recita così: “Passano ...

