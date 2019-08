Windows Core OS | novità per il centro notifiche

Fonte : surface-phone

(Di martedì 6 agosto 2019) Alcuni dettagli in un curriculum di uno sviluppatore Microsoft rivelano un possibile rinnovo dell’inOS.OS Qualche giorno fa, grazie a un errore di rilascio dell’ultima build, abbiamo visto la nuova veste grafica deldi10. Come ben sappiamo10 e WCOS sono due progetti separati: uno per l’attuale segmento PC e uno per il prossimo segmento dei dispositivi a due schermi. Secondo le ultime informazioni trovate dallo staff dilatest sarebbero presenti alcuni dettagli riguardo allo sviluppo diOS. Un profilo di uno sviluppatore Microsoft, presente su LinkedIn, riporta lo sviluppo di nuove funzioni per ildi10. Oltre allo sviluppo di tali funzioni, lo sviluppatore, fa riferimento al suo lavoro di sviluppo dell’action center sulla piattaforma diOS. Image ...

