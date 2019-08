Suso via dal Milan | il presidente del Lione conferma | “Lo seguiamo”

Milan-Manchester United - Giampaolo blinda Suso : “sono innamorato di lui - mi fa impazzire e non voglio che vada via” : L’allenatore del Milan ha commentato la prestazione dei rossoneri nel match con il Manchester United, soffermandosi su Suso Una buona prestazione, che sfortunatamente non basta al Milan per evitare la sconfitta ai rigori contro il Manchester United. Nonostante il ko però, Marco Giampaolo si gode la crescita della sua squadra, trascinata da un Suso in giornata di grazie. AFP/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa nel post gara, ...