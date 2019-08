Spazio profondo | focus sugli effetti sul cervello

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Un’esposizione prolungata alle radiazioni cosmiche potrebbe provocare danni al. Non è la prima volta che si parla di questa correlazione e dei possibilidellosulla salute degli astronauti. A confermarlo ora – riporta Global Science – è un nuovo studio pubblicato su eNeuro, che ha riprodotto in laboratorio le condizioni che potrebbero verificarsi durante una missione di lunga durata. Secondo il team di ricerca, coordinato dall’Università della California, le radiazioni presenti nelloinfluenzano il sistema nervoso. I ricercatori hanno esposto alcuni topi di laboratorio a radiazioni croniche a basse dosi – simili a quelle che si trovano nel deepspace – per sei mesi. I primi risultati mostrano alterazioni neuronali e comportamentali, con danneggiamento delle capacità di apprendimento, perdita di memoria e ansia. In particolare, ...

