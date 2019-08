Rosa Perrotta si sfoga su Instagram | “Non farò vedere mio figlio | lo utilizzerebbero per

Uomini e Donne - Rosa Perrotta : "Non mostro mio figlio sui social per colpa di gente frustrata come voi" : L'ex tronista sbotta sui social e spiega i motivi che l'hanno spinta a non mostrare il figlio sui social.

Rosa Perrotta : "Non mostro mio figlio sui social - ecco il perché" : La primissima foto di Domenico, figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, è stata mostrata in esclusiva dal settimanale Chi. Da allora la Perrotta, che aveva annunciato l'intenzione di tramutare il piccolo Domenico in una star dei social, non ha più pubblicato foto del primogenito. Interrogata sull'argomento dai propri follower, Rosa si è lasciata andare ad un lungo e polemico sfogo tramite Instagram Stories.prosegui la letturaRosa ...

Pietro Tartaglione - lussuoso regalo per Rosa Perrotta : fan divisi : Pietro Tartaglione, lussuoso regalo per Rosa Perrotta: fan divisi tra critiche e complimenti Pietro Tartaglione e il regalo lussuoso per Rosa Perrotta. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, per festeggiare l’arrivo del figlio Domenico, ha regalato alla sua dolce metà un anello prezioso, con tanto di gemme che tratteggiano la data di nascita del bebè: […] L'articolo Pietro Tartaglione, lussuoso regalo per Rosa Perrotta: fan ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - dopo la nascita di Domenico il matrimonio : «Ecco quando ci sposeremo» : Questo matrimonio s'ha da fare: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, divenuti neo-genitori da poche settimane, sono pronti a convolare a nozze. La coppia nata da Uomini e Donne, infatti, avrebbe...

Rosa Perrotta si sfoga dopo gli attacchi per il figlioletto : 'Bisogna avere delicatezza' : Rosa Perrotta è diventata mamma da una settimana e in questi giorni ha scelto di raccontare sui social la sua nuova vita con il piccolo Domenico, che le ha già stravolto tutti i piani. L'ex tronista di Uomini e donne e il suo compagno Pietro Tartaglione sono al settimo cielo e sui social spesso li vediamo in atteggiamenti teneri e affettuosi con il loro piccolo figlioletto. Tuttavia alcune scelte di Rosa, sono state duramente criticate sul mondo ...

Rosa Perrotta reagisce alle critiche : “Non bisogna arrabbiarsi!” : Uomini e Donne, Rosa Perrotta criticata: la sua reazione Rosa Perrotta è stata molto criticata sui social per via della sua ultima rivelazione. Difatti l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato di dormire nel lettone insieme a suo figlio Domenico. Una rivelazione che ha fatto finire la ragazza nell’occhio del ciclone perchè starebbe dando delle abitudine errate al figlio. E dopo tante critiche su tutta questa ...

Rosa Perrotta si sfoga : “Abbiate tatto quando parlate ad una madre” : Rosa Perrotta risponde alle critiche e si sfoga: “Dovete avere più delicatezza quando vi rivolgete ad una madre” Con la nascita di Domenico, Rosa Perrotta è finita proprio sulle bocche di tutti. I suoi profili social sembrano essere sotto attacco dato che tutti sono curiosi di come si sia trasformata la sua vita da quando […] L'articolo Rosa Perrotta si sfoga: “Abbiate tatto quando parlate ad una madre” proviene da ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta è mamma da poco e per il figlio appena nato ha deciso così : Rosa Perrotta, mamma da pochi giorni, vuole condividere questa fase della sua vita con i follower, che anche durante la gravidanza non le hanno mai fatto mancare l’affetto. “Mi mandano regali a casa…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”, ha detto la ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi, che l’ha incontrata poco dopo il parto. Domenico – questo il nome scelto per il figlio avuto dal compagno Pietro ...