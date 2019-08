Roma | guai a sedersi a Trinità dei Monti | il divieto del 2012 diventa permanente Multe

Calciomercato Roma News/ Papà Higuain : 'Potrebbe chiudere alla Juve' - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: il padre di Gonzalo Higuain non ha escluso la possibilità che il figlio possa chiudere la carriera a Torino.

Calciomercato Roma - Dzeko-Inter - la pista si raffredda. Su Higuain… : Calciomercato Roma- Come anticipato in mattinata, la Roma sarebbe pronta a trattenere Dzeko in giallorosso. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato. L’attaccante bosniaco potrebbe restare nella capitale. Fonseca crede molto nel suo centravanti, e la trattativa con l’Inter si sarebbe leggermente raffreddata. Il diretto interessato potrebbe entrare nell’ottica di dire sì alla continuazione ...

Calciomercato 4 agosto domenica : Inter-Icardi - muro contro muro. Roma-Higuain - non è finita : Calciomercato 4 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 4 agosto. INTER– muro contro muro di Icardi. L’attaccante argentino avrebbe espresso il suo desiderio di restare in nerazzurro. La sensazione è che l’argentino accetterebbe solamente la Juventus, ipotesi ormai decisamente complicata. JUVENTUS– Ronaldo avrebbe consigliato Dybala di accettare il Manchester United. Ora la decisione […] L'articolo ...

Calciomercato Juventus - Higuain-Roma in stand-by per colpa di CR7 : Calciomercato Juventus – Gonzalo Higuain rimane l’obiettivo numero uno della Roma per rinforzare il proprio attacco. L’argentino, tornato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, potrebbe lasciare ancora una volta Torino visto che i bianconeri al momento sono al lavoro per cercare di arrivare a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United. Come riportato su ‘Calciomercato.it’ il nome del Pipita resta ...

Juventus - Corriere dello Sport : Higuain verso la Roma se arriva Lukaku : La Juventus prosegue la preparazione fisica, con gran parte del lavoro che in questo momento sta riguardando soprattutto la parte tattica. I nuovi dettami di Maurizio Sarri dovranno essere assimilati dalla rosa bianconera, considerando che oramai mancano poco più di venti giorni all'inizio della Serie A. L'esordio della Juventus è previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 contro il Parma fuori casa. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro ...

Calciomercato 2 agosto venerdì : Icardi vuole l’Inter. Juve - maxi ingaggio per Lukaku. Roma - Higuain sogno d’estate : Calciomercato 2 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 2 agosto JuveNTUS– Dybala riprenderà ad allenarsi il 5 agosto. Intanto la Joya valuterà attentamente il suo possibile futuro al Manchester United. maxi richiesta da oltre 20 milioni di euro all’anno. Intanto la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Calciomercato 2 agosto venerdì: Icardi vuole ...

Calciomercato Roma - Suso più vicino : Nzonzi in uscita - il sogno resta Higuain : Calciomercato Roma- Come evidenziato nelle ultime ore, la Roma sarebbe pronta ad affondare il colpo su Suso. L’esterno offensivo spagnolo resta il primo obiettivo del mercato offensivo dei giallorossi, specie dopo la cessione di El Shaarawy. Il Milan valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, la Roma potrebbe tentare l’affondo contando sulla possibile cessione […] L'articolo Calciomercato Roma, Suso più vicino: Nzonzi in ...

La Roma sogna Higuain-Icardi e Alderweireld-Lovren : Totti e De Rossi ancora insieme per una corsetta nella pineta di Sabaudia. E’ bastato il video circolato in rete per fare emozionare i tifosi della Roma. Perchè il calcio è tuttora basato sulla passione e i sentimenti della gente. E i vari top manager pallonari farebbero bene a ritornare sul Pianeta Terra e a ricordarsi che i fantamiliardi che gestiscono derivano esclusivamente dalle tasche di chi segue questo sport per passione e non per ...

Higuain Juventus - il Pipita verso Roma : la Juve pagherà la buonuscita : Higuain Juventus – Ci siamo, il Pipita Higuain, dopo qualche giorno di preparazione e dopo la partenza per la tourneè estiva con i bianconeri, sarebbe vicino al trasferimento. Dopo giorni da esubero in casa Juve, l’ex Napoli avrebbe accettato la destinazione capitale. L’approdo di Gonzalo Higuain alla Roma farebbe sbloccare la situazione “numero 9” visto […] More

Calciomercato domenica 21 luglio : Cancelo verso il City. Milan-Modric - si può. Roma forte su Higuain. Cagliari-Nandez - ci siamo : Calciomercato 21 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 21 luglio. JUVENTUS– Dopo il capitolo acquisti, i bianconeri dovranno valutare attentamente il capitolo cessioni. Cancelo viaggia spedito verso il Manchester City, i bianconeri potrebbero incassare circa 60 milioni di euro. verso l’addio anche Higuain e Mandzukic. INTER– Lukaku resta il primo obiettivo del mercato […] L'articolo Calciomercato domenica 21 ...

Kean ipotesi Arsenal - Roma su Higuain e Rugani : Non e' finita con DE LIGT. La Juventus si muove a fari spenti, con l'obiettivo di prendere almeno uno tra ICARDI e CHIESA, e di convincere Higuain ad accettare la Roma. L'argentino comincia a prendere in considerazione l'ipotesi (da Trigoria gli offrono 4,5 milioni a stagione per quattro anni), ma vuole la buonuscita dalla Juventus. Intanto Paratici ha ricevuto una proposta dall'Arsenal per Kean e la sta valutando. Si ragiona su una cessione ...

Higuain Juventus - offerta pesante della Roma : le cifre del contratto : Higuain Juventus – Gonzalo Higuain resta al centro dei piani della Roma per rinforzare il proprio attacco. L’argentino, tornato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, è in uscita dai bianconeri e i giallorossi stanno pensando di metterlo al centro del proprio reparto offensivo. Il nome di Higuain, insieme a quello di Zaniolo, resta dunque al centro dell’asse di mercato tra Roma […] More