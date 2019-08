Inter | Matteo Politano resta Emergenza in attacco? Conte lo vede di seconda punta

Campionato Italiano Trial - Petrella trionfa a Paularo e Interrompe la serie positiva di Matteo Grattarola : Luca Petrella a Paularo pone fine alla serie di 37 vittorie consecutive di Matteo Grattarola nella top class TR1-Internazionale per un Round 4 ricco di colpi di scena Emozioni, sorprese, colpi di scena e confronti dall’elevato tasso tecnico. Questi sono stati gli elementi distintivi di una piovosa giornata di gara vissuta dal Campionato Italiano Trial a Paularo (UD). La serie tricolore, giunta nel fine settimana del 27-28 luglio al ...

Matteo Salvini sui fondi russi : "Le parole di Conte mi Interessano meno di zero. Il caso Russia? Un fantasy" : "Le parole di Conte mi interessano meno di zero". Matteo Salvini non si fa intimorire dal premier e commenta così le parole pronunciate dal presidente del Consiglio in Senato durante l'informativa sul caso russia-Lega. "Mi alzo ogni mattina per andare al Viminale per lavorare, io finché posso far le

A Matteo Salvini “Interessano meno di zero” le parole di Giuseppe Conte : "Mi interessano meno di zero": così Matteo Salvini commenta le parole di Giuseppe Conte, ieri in Senato per riferire davanti al Parlamento sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. "Ha detto quello che ho sempre detto anche io. Non ho mai preso un rublo, vado all'estero per fare politica", ha aggiunto, sottolineando che "finché può fare le cose sta al governo".Continua a leggere

Lega-Russia - Matteo Renzi : "Troppe polemiche - rinuncio all'Intervento in Senato" : Matteo Renzi non interverrà in Senato sul caso Russia-Lega. Lo annuncia lo stesso senatore dem con un post su Facebook.“Oggi il Governo è in aula per parlare di Russia, rubli, 49 milioni di euro - afferma -. Avevo chiesto di poter intervenire contro Salvini a nome del Pd. La cosa ha suscitato polemiche interne dentro il partito da parte dei senatori vicini alla segreteria. E siccome ritengo assurdo che nel giorno in cui ...

Carlo Nordio : "Nelle Intercettazioni russe non c'è nulla contro Matteo Salvini" : Chi se la prende con «i magistrati» in generale, prima di aprire bocca dovrebbe ricordare che tra loro ci sono personaggi come Carlo Nordio. Classe 1947, una vita passata in toga, come procuratore aggiunto a Venezia si è occupato di Brigate rosse, sequestri, tangenti ai partiti. È in pensione da due

La lettera di Matteo Savini a ?Christophe Castaner - ministro dell'Interno francese : "L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa. Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richieste dei Paesi più esposti come noi e Malta. Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L'ho spiegato a Helsinki e l'ho messo nero su bianco al mio omologo francese Castaner. L'Italia ha rialzato la testa". Lo dice il ...

Carola Rackete Interrogata ad Agrigento ci fa la morale : "Ecco cosa penso di Matteo Salvini" : "Carola Rackete è libera, non è stato convalidato alcun arresto, se vuole tornare in Germania...". Così l'avvocato Alessandro Gamberini, legale della comandante della Sea Watch 3, interrogata in procura ad Agrigento nell'ambito del primo procedimento a suo carico che ipotizza il favoreggiamento dell

L’Intervista che dimostra il legame fra Matteo Salvini e Gianluca Savoini : Ottobre 2014. Matteo Salvini si reca a Mosca accompagnato da una delegazione della Lega Nord per opporsi alle rinnovate sanzioni contro la Russia, imposte in quel periodo per l'annessione della Crimea. Un'intervista pubblicata allora da una rivista russa dimostrerebbe i legami fra Matteo Salvini e Gianluca Savoini, definito nell'occasione dal leader del Carroccio, come il suo "rappresentate ufficiale".Continua a leggere

Matteo Salvini - Gianluca Meranda come Savoini : potrebbe essere indagato per corruzione Internazionale : Gianluca Meranda, l'avvocato calabrese che si è autoindicato come partecipante all'incontro del 18 ottobre all'Hotel Metropol di Mosca, potrebbe fare la stessa fine di Gianluca Savoini. Anche il legale è sulla buona strada per essere indagato per corruzione internazionale dalla Procura di Milano. Pr

Matteo Salvini e i presunti fondi russi : "Ci sono delle spie che ci hanno Intercettato non solo in Italia" : Matteo Salvini è sotto assedio. L'inchiesta per "corruzione internazionale" a cui lavora la procura di Milano è solo un problema marginale. Per il ministro dell'Interno ci sarebbero delle spie che li "hanno intercettati non solo in Italia", perché "l'affaire Metropol" qualcuno deve pure averlo piani

Matteo Salvini - Intercettata una busta anonima con proiettile : era indirizzata al ministro dell’Interno : Una busta anonima contenente un proiettile e indirizzata al “ministro dell’Interno Matteo Salvini” è stata intercettata mercoledì al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino. Il plico è stato identificato subito come “sospetto” dagli addetti e sul posto è intervenuta una squadra di artificieri dei carabinieri che ha ispezionato la busta scoprendo al suo interno un proiettile calibro 22 avvolto in ...

Matteo Salvini esulta : "Intercettato gommone con 60 migranti - stavolta è andata male". Toh - chi c'era a bordo : esulta su Facebook, Matteo Salvini. Il ministro degli Interni comunica l'intercettamento di un gommone con 60 migranti a bordo ad opera della Guardia costiera libica. "Ha salvato e riportato a terra tutti quanti", spiega il capo del Viminale sottolineando come a bordo, insieme con i disperati, ci fo

Alex - Matteo Salvini : “Sono complici dei trafficanti - forze dell’ordine pronte a Intervenire” : Alex ha deciso così di forzare il blocco imposto dalle autorità italiane, e il ministro degli Interni Matteo Salvini ha subito replicato su Facebook: "La nave dei centri sociali, che a quest'ora sarebbe già arrivata a Malta che aveva dato la disponibilità di un porto sicuro, infrange la legge, ignora i divieti ed entra in acque italiane. Le forze dell'Ordine sono pronte ad intervenire, vediamo se anche in questo caso la ‘giustizia' tollererà ...

Vittorio Sgarbi - colpo al cuore di Silvio Berlusconi : "Servono nuovi Interpreti. Uno come Matteo Salvini è..." : Sul palco del teatro Brancaccio, alla convention di Giovanni Toti in rottura con Forza Italia, ecco Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, infatti, ha preso parte alla rassegna chiamata Italia in Crescita (dove si è presentata anche Laura Ravetto, che prima del via, ai giornalisti, ha consegnato parole