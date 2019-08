Ancelotti | “Stiamo lottando sul mercato perché vogliamo vincere”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2019) Carloha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo Napoli, di come vede la squadra a questo punto della preparazione e di cosa si aspetta per questa stagione. Il tecnico è sereno, pronto ad affrontare la doppia sfida con il Barcellona e ben impressionato dalle due contro Liverpool e Marsiglia, anche se di calcio estivo si tratta. Come arriverà il suo Napoli all’inizio del campionato? «Abbastanza collaudato. Noi non dobbiamo provare niente e saremo più immediati nelle giocate. Questo potrà essere un piccolo vantaggio rispetto alle antagoniste che qualcosa hanno cambiato». Immancabile la domanda legata aldel Napoli e ai due calciatori del momento, il tormentone James Rodriguez e Lozano, due uomini fondamentali escherza sul fatto che abbia obbligato De Laurentiis prenderli «Obbligato? No, l’ho addirittura minacciato. Scherzo, ovviamente. Stiamo valutando ...

