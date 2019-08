Altro che Dna | tutto è iniziato con una particella di glucosio

Angela Merkel - gli affari con la Russia di Putin : gas - come fa i soldi Berlino. Altro che Lega e Savoini : Il governo tedesco e gli amici della Germania che accusano Matteo Salvini di essere un traditore della Ue in combutta con Vladimir Putin, un infiltrato di Mosca pronto a barattare l' ideale europeo per una fornitura di idrocarburi, fingono di non vedere la grande partita che si sta giocando tra Euro

Maddalena Corvaglia - Altro che Striscia la Notizia : latex e cinghie - il look pazzesco dell'ex velina al party : All'incredibile festa di compleanno a tema Burning Man, dal nome di un festival di musica elettronica che si tiene in Nevada, oltre a Melissa Satta, era presente Maddalena Corvaglia. Anche l'ex velina di Striscia la Notizia ha sfoggiato un look davvero "trasgressivo". La Corvaglia, in vacanza in Sar

Brad Pitt e Bradley Cooper - due single a teatro (Altro che discoteche) : Bradley Cooper e Irina Shayk: nuova vita da separatiBradley Cooper e Irina Shayk: nuova vita da separatiBradley Cooper e Irina Shayk: nuova vita da separatiBradley Cooper e Irina Shayk: nuova vita da separatiBradley Cooper e Irina Shayk: nuova vita da separatiBradley Cooper e Irina Shayk: nuova vita da separatiBradley Cooper e Irina Shayk: nuova vita da separatiBradley Cooper e Irina Shayk: nuova vita da separatiBradley Cooper e Irina Shayk: ...

Due milioni di meridionali verso il Nord : "Altro che immigrazione - è questa l'emergenza" : Pil sotto zero nel 2019. E la ripresa dei flussi migratori interni è "la vera emergenza meridionale": lo Svimez fotografa un...

Altro che colletta per pagarsi il matrimonio : "Amanda Knox è già sposata - da nove mesi" : Lo scoop è del settimanale Oggi. La ragazza americana, assolta per l’omicidio a Perugia di Meredith Kercher, risulterebbe...

Lady Gaga e Dan Horton fidanzati/ Altro che Bradley Cooper : bacio con il fonico : Lady Gaga e Dan Horton sono fidanzati: Altro che Bradley Cooper, la star bacia il fonico e la reazione dell'ex moglie di lui, non tarda ad arrivare.

Diletta Leotta - Altro che il pugile : le foto parlano chiaro - il nuovo flirt è il famosissimo collega : È Diletta Leotta l'indiscussa regina di quest'estate di gossip. Dopo aver lasciato lo storico fidanzato Matteo Mammì, la bionda conduttrice di Dazn era stata avvistata, in atteggiamenti affettuosi, con il pugile Daniele Scardina. flirt però smentito dai due, che si sono limitati a parlare di "amiciz

Bianca Guaccero - Altro che Detto Fatto : ascesa clamorosa - "a lei la prima serata del sabato su Rai 1 : Un'ascesa verticale per Bianca Guaccero in Rai? Approdata a Viale Mazzini lo scorso anno alla conduzione di Detto Fatto su Rai 2, Davide Maggio ora dà conto di una clamorosa indiscrezione sull'attrice convertita alla televisione: il prossimo anno è pronta a conquistare il sabato sera della rete ammi

“Quell’Altro là”. Di Maio snobba Salvini che gli ricorda : “Mi chiamo Matteo…” : “Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ogni sera ci dobbiamo sedere al tavolo io, Conte e quell’ altro là e dobbiamo fare un accordo di maggioranza”. Un linguaggio eloquente, quello di Luigi Di Maio nei confronti di Matteo Salvini (“Quell’altro là”), più che sufficiente per certificare, per l’ennesima volta, l’aria che si respira tra i due soci del governo gialloverde. Il capo politico del ...

Che offerte - nella Super Week eBay : Samsung Galaxy S10+ a 629 - 99 euro - Redmi Note 7 da 139 - 99 e tanto Altro : La nuova Super Week di eBay lancia una serie di offerte su smartphone e tablet Android, tra cui Samsung Galaxy S10+, OPPO Reno, Xiaomi Mi 9 e Redmi Note 7: andiamo a scoprire gli sconti più interessanti. L'articolo Che offerte, nella Super Week eBay: Samsung Galaxy S10+ a 629,99 euro, Redmi Note 7 da 139,99 e tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Cambiamento climatico - chiamiamo le cose col loro nome. Altro che ‘morti da maltempo’ : Partiamo da una storia, quella di Noemi Magni, morta l’Altro ieri notte per una tromba d’aria a Focene. Non era in giro in montagna, non si era avventurata pericolosamente al largo nuotando, era nella sua macchina, una macchina non pesante, ma comunque una macchina. Si era riparata sotto un distributore, aveva fatto insomma tutto quello che avremmo fatto noi. Se la sua macchina è stata sbalzata di 25 metri vuol dire che la tromba d’aria era di ...

Salvini e l’immigrazione. Il sovranismo che fa da schermo al ciAltronismo : O è una legge incostituzionale oppure è una legge inutile. In un intervento alla Camera di qualche giorno fa, il deputato del Pd Stefano Ceccanti ha riassunto nel modo migliore possibile il senso di un decreto importante che proprio in queste ore il Parlamento italiano sta convertendo in legge. Il d

Salvini e l’immigrazione.Il sovranismo che fa da schermo al ciAltronismo : O è una legge incostituzionale oppure è una legge inutile. In un intervento alla Camera di qualche giorno fa, il deputato del Pd Stefano Ceccanti ha riassunto nel modo migliore possibile il senso di un decreto importante che proprio in queste ore il Parlamento italiano sta convertendo in legge. Il d

Scuola - sostegno ultime notizie : ‘Miur - Altro che lotta al precariato’ : altro che lotta al precariato. La situazione della Scuola pubblica italiana, a poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico 2019-2020, è drammatica anche per quanto riguarda il delicatissimo settore del sostegno. Il sindacato Anief sottolinea come otto posti su dieci sarebbero assegnati a docenti che non possiedono la specializzazione. sostegno, numeri drammatici per il prossimo anno scolastico 2019/2020 ‘Soltanto il ...