Terremoto Ischia | conclusi i test | pronta la mappa del rischio sismico

Terremoto Indonesia - allarme dopo la scossa : si rischia uno tsunami alto 3 metri [LIVE] : E’ allarme tsunami in Indonesia, interessata in queste ore da un violento Terremoto che si è abbattuto al largo di Giava. Le autorità Indonesiane hanno emesso l’allerta: Dwikorita Karnawati, capo dell’agenzia Indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica, ha dichiarato che l’allerta tsunami locale rimarrà in vigore. Ha inoltre invitato le persone che vivono nelle zone costiere a spostarsi verso un livello più ...