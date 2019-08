Rally Finlandia | secondo posto per l’equipaggio C3 WRC di casa

Mondiale Rally - Tänak vince in Finlandia e allunga in classifica : Il Rally di Finlandia è stato tutto un affare tra le Toyota, che hanno fatto il bello e cattivo tempo. Alla fine della competizione, l'ha spuntata Ott Tänak che ha sfruttato gli errori dei suoi compagni di squadra per mettere le mani su un altro meritato successo che gli permette di fare un ulteriore passo in avanti verso il titolo iridato, seppur manchino ancora cinque eventi alla fine. Alle spalle della Toyota dell'estone troviamo la Citroen ...

Rally Finlandia 2019 : Ott Tanak vince la prova scandinava e allunga in classifica su Ogier e Neuville : Le vacanze estive non hanno minimamente fatto arrugginire Ott Tanak (Toyota Yaris) che vince il Rally di Finlandia 2019 e chiude in bellezza il suo weekend aggiudicandosi anche il Power Stage finale per allungare in classifica generale a +22 punti su Sebastien Ogier e +25 su Thierry Neuville che, dopo numerose difficoltà, si riscatta con il secondo posto nell’atto conclusivo. Ott Tanak, quindi, conquista il Rally scandinavo con 25.6 ...

Rally di Finlandia : a fine sabato la C3 WRC di Lappi seconda : La seconda giornata di gara al Rally di Finlandia ha visto un insieme di speciali ultra rapide e altre più tecniche, con un tratto di quasi 10 chilometri nuovi per quest’ultima. La vera sfida del weekend, per la lunghezza (132,98 chilometri cronometrati) e per le difficoltà in programma e l’intensità della competizione. In queste condizioni […] L'articolo Rally di Finlandia: a fine sabato la C3 WRC di Lappi seconda sembra essere il primo ...

Rally Finlandia 2019 : Ott Tänak in testa - Lappi e Latvala i primi inseguitori - più indietro Ogier e Neuville : E’ l’estone Ott Tänak a concludere in vetta la seconda e penultima giornata del Rally in Finlandia, nono round del WRC 2019. In uno degli scenari più rinomati e tradizionali del calendario iridato, l’alfiere della Toyota ha saputo gestire con estrema attenzione e intelligenza le insidiose otto speciali odierne, svettando nella graduatoria generale ed avvicinandosi al successo in quest’uscita finlandese. Tre ss vinte ...

Rally di Finlandia : il primo giorno delle C3 WRC : Nel Rally di Finlandia, Lappi e Janne Ferm sono stati protagonisti di una bellissima tappa a bordo della C3 WRC e sono stati i soli a tenere testa alle Toyota. I finlandesi, autori di un secondo tempo iniziale a solo un decimo dallo scratch, hanno raggiunto l’assistenza di metà giornata in 4ª posizione, a 6’’9 […] L'articolo Rally di Finlandia: il primo giorno delle C3 WRC sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Rally Finlandia 2019 : Latvala al comando al termine del venerdì - Tanak è vicino mentre perdono terreno Ogier e Neuville : Si è disputata oggi la prima prima vera giornata della sessantanovesima edizione del Rally di Finlandia che apre definitivamente la seconda parte di stagione a distanza di un mese e mezzo dalla tappa in Sardegna; dopo l’accensione dei motori ieri con la sola SS1 oggi il programma sullo sterrato finlandese prevedeva ben dieci speciali con un percorso totale di 126,5 km che riapre definitivamente la battaglia per il titolo mondiale tra ...

Rally Finlandia 2019 : Thierry Neuville inizia con il piede giusto - da domani si fa sul serio : Ha preso ufficialmente il via la 69esima edizione del Rally di Finlandia. Il Mondiale 2019 torna con il consueto appuntamento sugli sterrati finnici e lo fa con una prima giornata che ha permesso ai protagonisti di togliersi la ruggine di dosso. Dopo il consueto esordio rappresentato dallo shakedown di Vesala (4.26 chilometri) disputato nel corso della mattinata, con il successo di Ott Tanak su Thierry Neuville e Craig Breen, si è iniziato a ...