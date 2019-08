Prestazioni Inps sostegno al reddito | caratteristiche | requisiti | come richiederle

Prestazioni Inps : come fare domanda per assegni familiari - Naspi e permessi 104 : assegni nucleo familiare, indennità di disoccupazione e permessi Legge 104. Ciò che li accomuna è il fatto di essere tutte Prestazioni economiche riconosciute dall’Inps a beneficio dei lavoratori dipendenti per far fronte ad esigenze legate alla vita personale o alla salute propria o dei familiari. I punti in comune finiscono qui, perché ogni misura ha regole differenti sia per quanto riguarda i requisiti di accesso che i passi da seguire per ...