Paparazzo a bordo di un gommone segue per mare Ilary Blasi | il gommone ha un guasto | cosa

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 5 agosto 2019)si sta rilassando per le sue vacanze adel suo yacht. Unl’ha vista e ha deciso di seguirla per scattare le foto che la immortalavano, come al solitoa bellissima e in forma strepitosa. Ad un certo punto ilsu cui viaggiava ilha avuto une la, senza pensarci un attimo, l’ha fatto salire sul suo yacht dove gli ha offerto il pranzo a base di sushi. Poi su Istagram ha scritto così: “La verità è che noi ilce lo portiamo direttamente da casa. Non sei nessuno se non ti porti il tuopersonale”, e ha postato il video delsul suo yacht . E poi ha aggiunto: “Adotta anche tu un”.

zazoomnews : Ilary Blasi in barca a Sabaudia scopre il paparazzo ma non si arrabbia: lo invita a bordo e gli offre il sushi - zazoomnews : Ilary Blasi a Ponza accoglie fan e paparazzo a bordo - zazoomblog : Ilary Blasi in barca a Sabaudia scopre il paparazzo ma non si arrabbia: lo invita a bordo e gli offre il sushi -… -