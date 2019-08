Li investe dopo la lite in discoteca | muore anche il secondo ragazzo

Roma - movida violenta : dopo lite investe ragazzi fuori da un locale all'Eur. Poco distante accoltellato un ragazzo : E' accaduto nella notte in viale di Val Fiorita. Arrestato l'autista, ha 23 anni. L'altro episodio in viale delle Tre Fontane

Roma : investe'rivali'dopo lite - 4 feriti : 10.45 Al termine di una lite un giovane ha investito con la sua auto un gruppo di ragazzi 'rivali' nei pressi di un locale nel quartiere Eur, a Roma, ferendone quattro, di cui due trasportati in ospedale in codice rosso. L'investimento è avvenuto in nottata in viale di Val Fiorita. Fermato dalla polizia l'automobilista, un 23enne. In un'altra lite, sempre nello stesso quartiere,è stato accoltellato un 20enne di origine egiziana,trasportato in ...