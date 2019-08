Il granchio azzurro minaccia le spiagge leccesi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Maria Girardi A lanciare l'allarme è l'associazione Ata-pc che da oltre dieci anni si occupa della salvaguardia dell'ambiente e della protezione degli animali L'associazione Ata-pc Lecce, che da oltre dieci anni è in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nella protezione degli animali, ha lanciato l'allarme. Lesonote dal Callinectes sapidus, o più comunemente definito. Si tratta di una specie aliena che ha invaso il Mediterraneo e che, stando a quanto affermano gli specialisti, minaccerebbe la biodiversità autoctona poiché in grado di predare altri crostacei, pesci molluschi e addirittura di distruggere le reti e le altre attrezzature da pesca. Non è un caso, ad esempio, se lungo le coste della Grecia e dell'Albania (dove c'è una massiccia presenza dell'animale) si stanno predisponendo le prime azioni pilota volte alla ...

