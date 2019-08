Dl sicurezza bis | De Falco | “Non potrei guardare miei figli se votassi condanna a morte

Maximulte e sequestro navi - tutte le novità del dl sicurezza bis : Multe da 150 mila a 1 milione di euro per il comandante della nave viola il divieto di ingresso nel mare territoriale, arresto in flagranza del capitano se non si ferma di fronte allo stop e confisca dell`imbarcazione. Sono le novità introdotte dal decreto Sicurezza bis che il Senato si avvia ad approvare in via definitiva con il voto di fiducia al Governo. Il provvedimento si compone di diciotto articoli, suddivisi in due parti: la prima ...

sicurezza bis - le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Alle 19.30 la prima chiama : segui la diretta : Inizierà Alle 19.30 la chiama al Senato per il voto di fiducia sul decreto legge Sicurezza bis. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo. L’esito dovrebbe conoscersi intorno Alle 21. Ora è in corso il dibattito, mentre all’incirca Alle 18.30 dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto. L'articolo Sicurezza bis, le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Alle 19.30 la prima chiama: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

sicurezza bis - ong Mediterranea : “Pagina terribile della storia - non migliorerà la vita degli italiani. In questa assurda guerra perdiamo tutti” : L’ong Mediterranea Saving Humans ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook per esprimere la propria adesione all’iniziativa di Libera Contro le Mafie, “La disumanità non può diventare legge“, contro il voto in Senato sul Decreto Sicurezza Bis. “Una pagina terribile della nostra storia, il giorno in cui delle misure repressive, penali e amministrative sono state utilizzate contro chi salva vite umane in ...

sicurezza bis - Airola (M5s) cita Formica : “Politica è sangue e merda. Non è l’anticristo dei decreti” : Dai malumori sul provvedimento bandiera di Salvini, il decreto Sicurezza bis, insieme ad altri colleghi M5s, alla decisione di votarlo, perché “non è l’Anticristo” e altrimenti “si rischia di non aver più il M5s al governo“. Il dissidente pentastellato Alberto Airola cede alla realpolitik e annuncia in Aula il suo voto favorevole al decreto. “Mai come oggi penso alla frase di Rino Formica…”, spiega ...

sicurezza bis - in serata si vota la fiducia Al Senato la conta del quorum|Foto|Tv : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i Senatori vicini a Toti

sicurezza bis - don Luigi Ciotti : “La disumanità non può diventare legge” : Uno striscione con scritto ‘La disumanità non può diventare legge‘ è stato esposto domenica in occasione un flash mob a cui hanno preso parte oltre 200 giovani di Libera provenienti da tutta Italia riuniti a Trappeto (Palermo) per il raduno nazionale. Un mofo per chiedere ai Senatori di non votare il #decretoSicurezzabis oggi in aula al Senato. E con il flash mob è partita da Palermo una vera mobilitazione social di Libera che chiede ...

"Non sprechiamo l’umanità". I senatori Pd protestano contro il dl sicurezza bis le maglie choc : Il Partito Democratico entrerà in aula al Senato, durante la discussione sulla fiducia posta dal Governo gialloverde sul decreto Sicurezza Bis, indossando una maglietta bianche con l’immagine di un uomo gettato in un cestino della spazzatura e la scritta “Non sprechiamo l’ umanità”. Le t-shirt riprendono un’opera che il pittore Roberto Barni ha regalato alla Festa dell’Unità di ...

sicurezza bis - oggi il voto : maggioranza in bilico : maggioranza in bilico al Senato per il voto di oggi sul decreto Sicurezza bis: per l'ultimo passaggio parlamentare del decreto legge fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, molto probabilmente il governo porrà la fiducia perché il provvedimento decadrebbe se non dovesse essere convertito in legge prima della pausa estiva, tra una settimana. Sicurezza bis, ...

sicurezza bis - Grasso : “Punto più basso (fino a ora) dell’azione di questo Governo” : “Ancora una volta questo governo umilia il ruolo del Parlamento, ci costringe a ratificare un decreto senza poterlo realmente discutere: testo blindato, emendamenti ignorati, il compito dei senatori si limiterà a timbrare, qualcuno felice e altri meno, il volere dei capi, anzi del Capitano. Un passo alla volta state trasformando il tempio della democrazia in quell’aula sorda e grigia, in quel bivacco di manipoli evocato in un periodo ...

sicurezza bis - Grasso cita Mussolini contro maggioranza : “Avete nostalgia di ‘Aula sorda e grigia’” : Il senatore di Leu, Pietro Grasso, cita un discorso di Benito Mussolini alla Camera (del 1922) per attaccare la maggioranza: "Un passo alla volta state trasformando il tempio della democrazia in quell’Aula sorda e grigia, in quel bivacco di manipoli evocato in un periodo di cui alcuni, anche qui dentro provano nostalgia”.Continua a leggere

Decreto sicurezza bis - il governo pone la fiducia : prima chiama alle 19.30 DIRETTA : Il governo, tra le proteste del Pd, ha posto la questione di fiducia sul Decreto Sicurezza bis. La prima chiama sul voto di fiducia è prevista alle 19:30 di oggi. Lo ha deciso, a quanto si...

Decreto sicurezza-bis - posta la fiducia : governo - ecco tutti gli scenari : Ora è ufficiale: il governo gialloverde ha scelto di porre la fiducia sul Decreto sicurezza-bis, la cui discussione è in corso al Senato. Si scopre però che Forza Ialia non parteciperà al voto ma neppure uscirà dall'aula, rendendo immutato il quorum. Per Lega e M5s potrebbe essere un punto senza rit

sicurezza bis - governo pone la fiducia : bagarre in Aula. Applausi ironici dal gruppo Pd : “Vergogna” : Applausi sarcastici e grida “vergogna” si sono levate dai banchi del gruppo Pd al Senato quando, al termine della discussione generale sul decreto Sicurezza bis, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha reso che il governo avrebbe posto la fiducia. Oltre agli Applausi dei gruppi della sinistra, anche dalla maggioranza, dopo qualche secondo, hanno replicato con Applausi di scherno rivolti ai parlamentari del ...

Decreto sicurezza bis - il governo pone la fiducia DIRETTA : Il governo, tra le proteste del Pd, ha posto la questione di fiducia sul Decreto Sicurezza bis. A nome dell'Esecutivo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la...