Camion travolge soccorsi in galleria su A12 | sei feriti | uno grave

Panico in autostrada : Camion travolge due auto di soccorso. Gravissimo un operatore : È un incidente clamoroso e tremendo quello che si è verificato poche ore fa sull’autostrada A12. Un mezzo pesante ha infatti tamponato in maniera violentissima due mezzi di soccorso. Il primo era delle autostrade, il secondo della Polizia Stradale. Per ora non ci sono vittime ma il bilancio provvisorio parla di almeno sei feriti di cui uno in condizioni ritenute molto gravi. Adesso è al vaglio degli inquirenti la dinamica di un sinistro che ...