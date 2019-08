Arrivano finalmente le tutele per i rider A Whirlpool dieci milioni per non chiudere

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 4 agosto 2019) E’ pronto l’ultimo decreto prima della pausa estiva, messo a punto dai due ministeri guidati da Luigi Di Maio, Lavoro e Sviluppo economico, che interviene sia sulle crisi aziendali, a partire da, sia per dare“ai più sfruttati di tutti”, i. Se sui ciclofattorini si registra, dopo tanto tempo, un’intesa tra Lega e M5S, ancora non c’è accordo sul nodo dell’immunità legata alla realizzazione del piano ambientale chiesta da Arcelor Mittal per l’ex Ilva. Norme in questo senso non compaiono nelle bozze ma non è escluso che il tema possa essere affrontato direttamente in Consiglio dei ministri, che dovrebbe tenersi mercoledì o giovedì.Ecco in sintesi le principali novità:10A NORMA SALVA-: se per lo stabilimento di Taranto ancora non ci sono novità, ...

