Roma | ragazza di 14 anni denuncia | ‘Un uomo mi ha invitato a bere e poi ha abusato di me’

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Venerdì pomeriggio una ragazzina si aggirava piangendo, con l’aria sconvolta, a due passi dall’ingresso della stazione della metro A Flaminio, nei pressi di Villa Borghese a. Subito l’adolescente è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno avvisato le forze dell’ordine: la giovane ha raccontato di avere subito una violenza carnale da parte di unincontrato poco prima. La vicenda è stata descritta dal quotidiano 'Il Messaggero': la vittima sarebbe unaitalo-tedesca di soli 14. Si sa invece poco del suo aguzzino che l’avrebbe invitata a passare del tempo insieme in un locale in Campo de’ Fiori: una volta arrivati nel bar, le avrebbe fattoalcolici per farla ubriacare, in modo tale che non potesse più opporre nessuna resistenza al momento degli abusi. Le indagini proseguono, anche se tra mille difficoltà Laè stata accompagnata al pronto soccorso del ...

gigidek87 : RT @Tg3web: A causa del maltempo delle ultime ore, una ragazza è morta nel comune di Fiumicino, vicino a Roma - ragazza_roma : Attraversami il cuore, il peso della solitudine è variabile L'amore si può mancare per un attimo Attraversami il cu… - Vania_Bulova : @alexmagnicxc @matteosalvinimi Alex, io sono una ragazza bulgara , da 12 anni residente a Roma e amo da morire Ital… -