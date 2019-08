Allarme alcol tra i giovanissimi | “3 adolescenti di 12-13 anni in coma etilico al Bambino

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Sempre più giovani alle prese con lo ‘sballoico’. “Recentemente in ospedale a Roma abbiamo avuto 3, ragazzini di 12-13, inricoverati in rianimazione“. A dirlo all’Adnkronos Salute è Alberto Villani, presidente della Sip (Società italiana di pediatria) e responsabile dell’Unità operativa complessa di pediatria generale e malattie infettive dell’Ospedale pediatricoGesù di Roma, allarmato dal binomio. “Sono convinto – confida Villani – che i casi che arrivano sui giornali siano solo la punta dell’iceberg. Basta guardarsi intorno la sera, soprattutto nel fine settimana, per vedere quanti, ancora ragazzini“, affollano locali e chioschi “alle prese con il rito dell’aperitivo. O chiedere ai tassisti quanti ne trasportano il venerdì o il ...

