Uomini e Donne | messaggio inquietante di Nilufar Addati | Una cosa stranissima | non

Giulia Cavaglià - ex di Uomini e donne - starebbe frequentando Pietro Zamas ma lei smentisce : La situazione sentimentale di Giulia Cavaglià continua ad essere costantemente monitorata dal gossip di Uomini e donne, ansioso di scoprire se stia frequentando un altro ragazzo dopo la rottura con Manuel Galiano. Single già da più di un mese, la torinese non avrebbe nessun vincolo che le vieta di uscire con un'altra persona, proprio come Angela Nasti, attualmente fidanzata con il calciatore Kevin Bonifazi. Da qualche settimana, il nome di ...

Uomini e Donne - Giulia Salemi nuova tronista? Parla Fariba : Uomini e Donne, Giulia Salemi sarà davvero la nuova tronista: cosa ha detto la madre Fariba Da giorni non si fa che Parlare d’altro: Giulia Salemi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne! O almeno così ha sussurrato il settimanale Chi, che ha rivelato che l’italo-persiana ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Salemi nuova tronista? Parla Fariba proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne : la Salemi - Ilaria Teolis - Andrea Filomena tra i possibili tronisti : Mancano poche settimane all'inizio della stagione 2019-20 del Trono Classico di Uomini e donne, la cui prima registrazione verrà effettuata a fine agosto. La redazione ha già cominciato i provini per scegliere coloro che siederanno sull'ambita poltrona rossa, limitando il campo ad una ventina di nomi. Come ammesso dall'autrice Raffaella Mennoia, potrebbe esserci qualche volto noto tra i tronisti della prossima edizione del dating show e non ...

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta : 'arriverà Bianca - ma ora mare!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over, Gianni Sperti pubblica una Foto e annuncia: 'non sono qui a giudicare...'.

Uomini e Donne news - pioggia di critiche per Rosa Perrotta : la vicenda : Rosa Perrotta: non solo parole dolci ma anche qualche critica. Ecco cosa sta succedendo Rosa Perotta sta vivendo, senza dubbio, un periodo d’oro. Una settimana fa, infatti, lei e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la prima volta. Il 25 Luglio alle 7:30 del mattino è nato il piccolo Dodo portando una ventata di felicità […] L'articolo Uomini e Donne news, pioggia di critiche per Rosa Perrotta: la vicenda proviene da Gossip ...

Uomini e Donne Over - Stefano e Noel stanno insieme : la confessione : Stefano e Noel del Trono Over non si nascondo più: la conferma del loro flirt Noel Formica e Stefano Torrese hanno rilasciato un’interessante intervista a Uomini e Donne Magazine. E in questa occasione i due sono venuti allo scoperto, asserendo di aver iniziato a frequentarsi da quasi un mese. Ma come sarà nato questo flirt? A rivelarlo è stato proprio l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, asserendo al settimanale dedicato ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni e Irene Capuano : "Ci amiamo ogni giorno di più" : Convivono da quasi due mesi ormai, e raccontano alle pagine di Uomini e Donne Magazine che la loro relazione stia proprio andando a gonfie vele. Così, con un dolcissimo "ci amiamo sempre di più", inizia l'intervista di Luigi Mastroianni e Irene Capuano al settimanale di Uomini e Donne in edicola questa settimana.I due ragazzi fanno coppia fissa da sei mesi e mezzo, e le cose tra loro sembrano migliorare ogni giorno di più: "Le cose tra noi ...

Rosa Perrotta di Uomini e Donne : la decisione (subito dopo il parto) fa infuriare i fan : “Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio”. A parlare è Rosa Perrotta, mamma del piccolo Dodo (Domenico, ndr) da qualche giorno. La ex tronista di Uomini e Donne si è raccontata in esclusiva al settimanale Chi – che pubblica anche le prime foto di famiglia ancora nella clinica casertana dove è avvenuto il parto – e svelato che il piccolo l’ha resa “una chioccia”. La neomamma ha anche raccontato la neomamma ...

Uomini e Donne - Luigi e Irene : convivenza - Temptation Island e progetti : Uomini e Donne, Luigi e Irene si raccontano: la convivenza e la possibilità di approdare a Temptation Island Procede a gonfie vele la storia d’amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia del Trono Classico di Uomini e Donne dichiara che la loro relazione va sempre meglio. Entrambi, in un’intervista su Uomini e Donne […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi e Irene: convivenza, Temptation Island e progetti proviene da ...

Uomini E DONNE/ Gemma 'single' torna per cercare il grande amore - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Over: gli ex cavalieri David Scarantino e Riccardo Guarnieri pronti a tornare nel parterre?

Uomini e donne nuovi tronisti : in pole position Giulia - l'ex di Monte : Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne che vedremo 'in carica' a partire dal prossimo settembre? In queste ore non mancano le prime anticipazioni su quelli che potrebbero essere i nuovi volti della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, la quale tornerà in onda a partire da lunedì 16 settembre con un'edizione che si preannuncia ricca di novità. E ad anticipare il nome della prima tronista in pole position per questa nuova ...