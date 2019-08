Strage di Bologna | è ora di sostituire la verità alla memoria

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) di Donatello D’Andrea 2 agosto 1980: una calda giornata di mezza estate, almeno per quelle 85 persone che sostavano all’interno della stazione di. Alle 10.25, però, cambiò tutto. Un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata (modus operandi della strategia della tensione), esplose nella sala d’aspetto uccidendo 85 persone e provocando 200 feriti. E’ il più grave atto terroristico compiuto in Italia dopo la Seconda guerra mondiale. Dopo ben 39 anni, in carcere ci son finiti solo gli esecutori. La magistratura individuò in Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini coloro i quali organizzarono l’attentato e lo eseguirono. Le indagini svolte però si fermarono qui, non riuscendo ad andare oltre la coltre di fumo che circondava – e circonda tuttora nonostante gli sforzi per andare oltre – la vicenda. I mandanti non ...

