Sonno riposante per recuperare le energie | bastano poche e semplici regole

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Un‘buono‘ in vacanza e durante la stagione estiva è la ricetta per contrastare lo stress e la fatica accumulati durante l’anno. Con un importante beneficio per il nostro cervello e la nostra salute. Lo suggerisce la Societa italiana di neurologia (Sin) sottolineando la necessità di combattere le cattive abitudini per preservare la qualità del riposo. “Il nostro– spiegano i neurologi – è influenzato dalle ore di luce che in estate aumentano riducendo le ore di riposo soprattutto nelle ore serali. Inoltre, in vacanza si arriva stanchi, generalmente si dorme di più al mattino, si schiaccia un pisolino pomeridiano e poi la notte si va a dormire più tardi“. L’estate – afferma Giuseppe Plazzi, presidente dell’Associazione italiana medicina del(Aims) aderente alla Sin – “rappresenta il momento in cui le persone ...

val_lui : @andreasso1951 Buonanotte caro Fratello. Auguro notte serena e sonno riposante a te e Famiglia!?????????? - SbitnevaValay : RT @BluAnge56963929: @DaniaRessi ????????Buona sera gentile Dania. Le auguro un sonno tranquillo e riposante ?????????????????????????????????? - IvanPaulovic : RT @BluAnge56963929: @DaniaRessi ????????Buona sera gentile Dania. Le auguro un sonno tranquillo e riposante ?????????????????????????????????? -