SNK annuncerà presto una nuova console Neo Geo

(Di venerdì 2 agosto 2019) Attraverso un post su Twitter, SNK ha annunciato l'arrivo nel prossimo futuro di unaNeo Geo."Un nuovo hardware Neo Geo digenerazione sta per arrivare dopo Neo Geo Mini" si legge nel tweet. "Grazie ad un design moderno, sarete in grado di connetterlo addirittura al Neo Geo Mini. Il nuovo hardware vi fornirà un'esperienza che non avete mai provato finora".Attualmente tutti dettagli in nostro possesso sono questi. Non si sa quando laverrà svelata e né se sarà in grado di competere eventualmente con PlayStation 5 ed Xbox Scarlett.