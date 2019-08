Rosa Perrotta reagisce alle critiche | “Non bisogna arrabbiarsi!”

Rosa Perrotta si sfoga : “Abbiate tatto quando parlate ad una madre” : Rosa Perrotta risponde alle critiche e si sfoga: “Dovete avere più delicatezza quando vi rivolgete ad una madre” Con la nascita di Domenico, Rosa Perrotta è finita proprio sulle bocche di tutti. I suoi profili social sembrano essere sotto attacco dato che tutti sono curiosi di come si sia trasformata la sua vita da quando […] L'articolo Rosa Perrotta si sfoga: “Abbiate tatto quando parlate ad una madre” proviene da ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta è mamma da poco e per il figlio appena nato ha deciso così : Rosa Perrotta, mamma da pochi giorni, vuole condividere questa fase della sua vita con i follower, che anche durante la gravidanza non le hanno mai fatto mancare l’affetto. “Mi mandano regali a casa…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”, ha detto la ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi, che l’ha incontrata poco dopo il parto. Domenico – questo il nome scelto per il figlio avuto dal compagno Pietro ...

Rosa Perrotta duramente attaccata sui social per le foto e le dediche al figlio Domenico : Rosa Perrotta, l'ex tronista di Uomini e donne, è diventata mamma da pochi giorni del piccolo Domenico, il figlio avuto dalla relazione con Pietro Tartaglione che ha conosciuto proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. La bella Rosa in questi sette giorni non ha fatto altro che condividere la sua immensa gioia dell'essere diventata mamma sulla sua pagina Instagram e ha già concesso le immagini del suo piccolo Domenico al settimanale ...

U&D - Rosa Perrotta e Pietro mostrano il figlio su Chi - ma scoppia il caos : solo business : Come tutti i fan sapranno già, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno appena assistito alla nascita del loro primo figlio. solo una settimana fa, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce il suo bambino, il piccolo Domenico. L'evento era molto atteso per i numerosi follower. La Perrotta, infatti, è sempre stata notevolmente attiva sui social nel corso di tutto il periodo di gravidanza. Per tale motivo, la ragazza non poteva ...

Uomini e Donne news - pioggia di critiche per Rosa Perrotta : la vicenda : Rosa Perrotta: non solo parole dolci ma anche qualche critica. Ecco cosa sta succedendo Rosa Perotta sta vivendo, senza dubbio, un periodo d’oro. Una settimana fa, infatti, lei e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la prima volta. Il 25 Luglio alle 7:30 del mattino è nato il piccolo Dodo portando una ventata di felicità […] L'articolo Uomini e Donne news, pioggia di critiche per Rosa Perrotta: la vicenda proviene da Gossip ...

News UeD - Rosa Perrotta sul figlio : “Mi sta insegnando la vita” : Rosa Perrotta pazza d’amore per suo figlio Domenico: l’ultima confessione Rosa Perrotta, circa una settimana fa, ha dato alla luce il suo primogenito Domenico. E a 7 giorni da questo evento, l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne è tornata sui social a parlare del figlio, facendo una commovente confessione. Cosa ha dichiarato? La ragazza ha pubblicato una foto sul social fotografico in cui è impegnata a baciare il ...

Rosa Perrotta figlio - dedica speciale : “Non vivo che di questo” : Uomini e Donne news, il messaggio speciale di Rosa Perrotta al figlio Domenico Rosa Perrotta è al settimo cielo! La nascita del figlio ha cambiato la sua vita in meglio: ha sempre sognato di fare la mamma e adesso ha finalmente realizzato uno dei suoi sogni più grandi. Domenico è diventato ben presto un’altra sua […] L'articolo Rosa Perrotta figlio, dedica speciale: “Non vivo che di questo” proviene da Gossip e Tv.

Rosa Perrotta di Uomini e Donne : la decisione (subito dopo il parto) fa infuriare i fan : “Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio”. A parlare è Rosa Perrotta, mamma del piccolo Dodo (Domenico, ndr) da qualche giorno. La ex tronista di Uomini e Donne si è raccontata in esclusiva al settimanale Chi – che pubblica anche le prime foto di famiglia ancora nella clinica casertana dove è avvenuto il parto – e svelato che il piccolo l’ha resa “una chioccia”. La neomamma ha anche raccontato la neomamma ...

Rosa Perrotta e la gioia di essere mamma : 'Domenico? Lo guardi e non ci credi' : Rosa presenta mostra per la prima volta a tutti il piccolo Domenico, detto 'Dodo', attraverso le pagine del settimanale 'Chi' e non trattiene la felicità per essere diventata mamma. Rosa e Pietro da Uomini e Donne ad oggi Era il 22 maggio 2017 quando Rosa Perrotta, allora tronista di Uomini e Donne, scelse in mezzo ad una pioggia di petali rossi il suo corteggiatore Pietro Tartaglione. Da allora i due hanno consolidato il loro amore, giorno per ...

Uomini e Donne/ Rosa Perrotta e figlio Dodo : 'grazie per l'affetto' - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Classico: Lorenzo Riccardi parla della lontananza che lo separa dalla sua Claudia, che si trova a Los Angeles.

Rosa Perrotta mostra Dodo : “Sposo Pietro Tartaglione entro l’inverno - voglio già il secondo figlio” : La coppia lanciata da Uomini e Donne presenta il primogenito Domenico, detto Dodo, nato il 25 luglio. La prima foto appare su Chi, con la Perrotta che annuncia: "Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio". La coppia è finalmente pronta a celebrare le nozze, dopo il rinvio causato dalla gravidanza.Continua a leggere

Rosa Perrotta : "Un bambino non ti stravolge la vita... E' proprio la vita! Lo guardi e non ci credi..." : Durante la giornata di ieri, è stata svelata la prima immagine di Domenico, il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata grazie a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre, pubblicata dal settimanale Chi.L'ex tronista di Uomini e Donne e il suo futuro sposo hanno anche concesso un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini.prosegui la letturaRosa Perrotta: "Un ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione le foto con il piccolo Domenico : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, sono diventati genitori del piccolo Domenico, nato lo scorso 25 luglio. La prima foto del piccolo Domenico sarà pubblicata in esclusiva dal settimanale Chi al quale Rosa Perrotta ha anche condiviso le sensazioni che sta provando in questi primi giorni da mamma. La felicità di Rosa, è tale che sembra non vedere l’ora di mettere in cantiere già il secondo figlio. La felicità, ovviamente, è ai massimi ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il piccolo Dodo - : Francesca Galici A pochi giorni dal parto, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il piccolo Dodo in esclusiva sul settimanale Chi e parlano del matrimonio, che si spera sarà prima dell'inverno Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori: il piccolo Domenico, Dodo come viene affettuosamente chiamato, è nato lo scorso 25 luglio riempiendo di gioia la vita della coppia. A 6 giorni dal parto i due hanno deciso di ...