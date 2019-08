' Per noi un portafoglio economico' Conte-Ursula | si tratta sul nome

Toti lascia Forza Italia : "Noi non ci rassegniamo - anzi - con entusiasmo partiremo presto Per un grande giro d’Italia" : "Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo. Semmai è Forza Italia che esce da se stessa... Buona fortuna a tutti!". Con queste parole Giovanni Toti ha annunciato il suo addio a Forza Italia al termine del 'tavolo delle regole', incontro che sarebbe dovuto servire a riorganizzare FI.Il partito non ha voluto seguire il suo progetto di rilancio, che prevedeva l'innovazione rappresentata da primarie aperte: "Non si ha ...

Charles Leclerc F1 - GP Ungheria 2019 : “Ho voltato pagina in fretta - devo imparare dal mio errore. L’Hungaroring sulla carta non è Perfetto Per noi” : Un motivato Charles Leclerc è arrivato all’Hungaroring pronto per mostrare a tutti la miglior versione di se stesso, soffermandosi un po’ a spiegare quali sono state le sue sensazioni dopo l’incidente che gli è costato una buona chance di conquistare la prima vittoria in F1 pochi giorni fa in Germania (dove è scivolato, in condizioni di pioggia, schiantandosi contro la barriera alla penultima curva e facendo arenare la sua ...

The Witcher 3 : un artista ha ridisegnato i Personaggi del gioco come se fossero usciti da un film noir : Astor Alexander è un artista americano che ha trasformato i protagonisti di The Witcher 3 in personaggi che sembrano usciti in un film noir.Alexander, che è un illustratore e concept artist, ha creato tre poster che mostrano diverse quest di The Witcher 3: la prima include un riferimento alla trama principale nella ricerca di Ciri, mentre le altre due sono basate su quest secondarie. In queste immagini follemente creative, noterete un Geralt ...

Luigi Lonigro : "Tra noi distributori sinergia importante - una grande squadra Per il cinema" | L'INTERVISTA : Il direttore di 01 Distribution, da due anni presidente dei distributori Anica, ha messo in campo il progetto 'Moviement'...

Fiorella Mannoia - arrestata la stalker che la Perseguitava : “Appena scaduta l’ordinanza restrittiva della magistratura si è presentata a casa sua” : Attimi di paura per Fiorella Mannoia, a causa di una stalker che è riuscita a intrufolarsi nel condominio dove abita, nella zona Nord di Roma, ed è stata poi arrestata dalle forze dell’ordine. Lo stalking andava avanti da parecchio tempo, ma è sempre stato vissuto dall’interprete senza clamori e con riservatezza. Dagli elementi raccolti da FqMagazine sulla vicenda, contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di informazione, ...

Juventus - rivolta dei tifosi Per Paulo Dybala : "Non si tocca - uno di noi" : Agosto infuocato per i tifosi juventini. Per regalare a Sarri la prima punta di peso da far coesistere con Cristiano Ronaldo, la società torinese si è inserita nella trattativa tra l’inter e Romelu Lukaku e ha ottenuto, secondo diversi media sportivi, il sì del belga. Pedina di scambio nell’affare p

Ecco una nuova suPer-Terra : forse è abitabile ed è vicina a noi : (immagine: NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Smith) Nuovi mondi oltre l’orizzonte. Il cacciatore di esopianeti Tess, il telescopio orbitante della Nasa, ha trovato un altro sistema planetario, stavolta davvero vicino a noi: tre esopianeti che ruotano attorno alla stella GJ 357, a soli 31 anni luce di distanza. E la cosa eccitante – fa sapere la Nasa – è che uno di questi, per l’esattezza GJ 357 d, è una super-Terra ...

Arrestata la stalker di Fiorella Mannoia : la Perseguitava sotto casa - : Alessandro Zoppo Una donna di 31 anni è stata Arrestata a Roma dalle forze dell’ordine: è addirittura arrivata a tentare di sfondare con una panca la porta di casa della cantante Dopo lo stalker di Giorgia Meloni, le forze dell’ordine hanno arrestato a Roma la stalker di Fiorella Mannoia. La cantante era perseguitata da tempo da una fan di 31 anni, che nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio 2019 è arrivata, dopo aver ...

La prima suPer Terra potenzialmente abitabile è stata trovata a soli 31 anni luce da noi : Gli scienziati hanno trovato la prima super Terra a soli 31 anni luce da noi che sembra avere le condizioni ideali per ospitare la vita. Il suo nome è GJ 357 d e si trova nel sistema solare GJ 357 insieme ad altri due pianeti. Vediamo come gli esperti sono giunti a questa importante scoperta e perché è potenzialmente abitabile.Continua a leggere

Fiorella Mannoia si commuove Per l'omaggio di una piccola fan : La cantante, durante un concerto a Roma, ha duettato a sorpresa sulle note di “Che sia benedetta” con Sarah di 9 anni. Prosegue per tutta l’estate nei luoghi estivi più suggestivi della nostra penisola il “Personale Tour" di Fiorella Mannoia. Durante il tour, che proseguirà anche in autunno con una seconda parte nei teatri più importanti d’Italia, Fiorella presenta dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto ...

Person of Interest 5 - in streaming gli ultimi episodi : ‘Ognuno di noi muore da solo’ : “Lascia che ti racconti chi eravamo. Lascia che ti racconti chi sei tu” Dopo Matrix si poteva dire qualcosa di nuovo sulle macchine e sul futuro dell’uomo? Christopher Nolan ha pensato di sì e con una run di 5 stagioni e 103 episodi è riuscito ad affrontare i limiti di una macchina senza il supporto dell’etica. Person of Interest è una serie incentrata su un gruppo di Persone raccolte intorno ad un geniale scienziato che intervengono ...

Ucciso il figlio ed erede di Osama Bin Laden. Gli Usa : «Noi parte dell’oPerazione» : Secondo fonti citate da Nbc e New York Times, il figlio di Osama Bin Laden — erede designato alla guida di Al Qaeda — è morto. Non ci sono dettagli su eventuali responsabilità statunitensi nella sua scomparsa