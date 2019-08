Non sono un violento Non volevamo uccidere nessuno Non sembravano carabinieri Li

Jessica e Andrea sono tornati insieme?/ 'Non ci siamo più visti da Temptation Island' : Jessica e Andrea sono tornati insieme? Temptation Island 2019, lei svela 'Non l'ho più visto anche se lui vorrebbe tornare con me'

Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Sono concentrato - Non mi porto dietro negatività da Hockenheim” : Lewis Hamilton sbarca a Budapest per il Gran Premio di Ungheria 2019 di Formula Uno con una condizione fisica migliore rispetto allo scorso weekend, quando la febbre lo aveva menomato, ma con la consapevolezza di avere vissuto uno dei Gran Premi più complicati della sua carriera. A Hockenheim abbiamo visto una delle versioni peggiori sia del pilota inglese sia della sua Mercedes. Come si può analizzare una difficoltà simile? “Sinceramente ...

Salvini a nervi tesi : «Minacce da una zingaraccia. Migranti? Mi sono rotto le p...». Di Maio : «Le sparate Non servono» : Il vice premier da Milano Marittima risponde duramente a un’abitante di un campo nomadi milanese e sbotta sul caso dell’Alan Kurdi nel Mediterraneo

MotoGp – Vinales più concentrato che mai : “sono pieno d’energia! Test? Non mi piace pensare al prossimo anno” : Maverick Vinales carichissimo dopo la pausa estiva: le parole dello spagnolo della Yamaha nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente ...

Il Sud rallenta ancora - ma i motivi Non sono quelli che ci dicono. I luoghi comuni invece continuano a crescere : Il Mezzogiorno rallenta ancora. Il Paese non se la cava neanche bene. Le emergenze vere del Sud non sono affatto quelle che animano il dibattito politico ormai da anni (immigrati e altro). Questo e altro dicono le anticipazioni del Rapporto Svimez 2019, presentate oggi dal direttore Luca Bianchi e dal presidente Adriano Giannola, a Roma. Nel 2018 il Pil del Sud, secondo i dati Svimez, sarebbe cresciuto soltanto dello 0,6%, a fronte dello 0,9% ...

Naomi Campbell racconta Non mi hanno fatto entare in un hotel perché sono nera : La top model Naomi Campbell è stata respinta in un hotel perché nera, racconta la sua esperienza che definisce «rivoltante» avvenuta durante l’ultimo festival di Cannes. Era in compagnia di una sua amica e il motivo del diniego, secondo la “Venere nera”, sarebbe stato il colore della loro pelle. Il nome dell’hotel non è stato specificato. «Ero di recente in una cittadina del sud della Francia, durante il festival di ...

Salvini - quando il ministro diceva : “I nostri agenti Non sono autisti di nessuno”. Il video diventa virale dopo il caso del figlio sulla moto d’acqua : “Alcune scorte hanno un senso, alcune vanno rinforzate, altre scorte per personaggi che non corrono alcun rischio, possono essere tranquillamente eliminate per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro che non è quello di fare l’autista e il cameriere di nessuno“. È il 10 aprile 2019 e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta partecipando alle celebrazioni per la Festa della Polizia a Villa Borghese, a Roma. ...

Carabiniere ucciso - Brugiatelli : Non sono un informatore né un pusher : Carabiniere ucciso, Brugiatelli: non sono un informatore né un pusher Sergio Brugiatelli, l'uomo derubato dai due americani, rende "onore" a Mario Cerciello Rega: "Un eroe". E spiega: "Ho chiamato subito il 112 perché ho avuto paura delle minacce dei ragazzi". Il suo legale: "Non ricorda di aver ...

Il primo incontro tra Gabriel Natale e il padre : "Sono distrutto - papà io Non ho fatto niente" : È avvenuto ieri il primo incontro tra Fabrizio Natale e il figlio Gabriel Christian, in seguito al delitto del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il 18enne è finito in carcere per il reato di concorso in omicidio. Dopo un lungo abbraccio e le lacrime, Gabriel ha detto al padre: “Sono distrutto, sconvolto, papà io non ho fatto niente”. Lo riporta il Messaggero.L’audio della telefonata di Brugiatelli ...

Kelly McGillis : "Sono vecchia e grassa - per questo Non mi hanno voluta nel sequel di Top Gun" : “Sono vecchia e grassa, per questo non mi hanno chiesto di recitare nel sequel di ‘Top Gun’”. A parlare è Kelly McGillis, l’attrice che il pubblico del cinema anni Ottanta ricorda come la bionda la bionda Charlotte (Charlie) Blackwood che faceva innamorare il tenente Pete Mitchell nel film che ha consacrato Tom Cruise tra le star di Hollywood.Era il 1986 e, all’epoca, la McGillis aveva 31 anni. Oggi - a ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Sto molto bene - Non sono sparito dai radar : ai Mondiali in forma. Ho schiacciato a canestro…” : Gianmarco Tamberi non gareggia da oltre un mese a causa di un leggero problema fisico, nel weekend non ha partecipato ai Campionati Assoluti di Bressanone ma il saltatore in alto guarda con ottimismo al futuro come ha rivelato in un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Il marchigiano sarà protagonista domani a Cervia insieme al nuotatore Gregorio Paltrinieri e al cestista Gigi Datome nell’evento ribattezzato #GGG con ...

Calciomercato Milan : Duarte e Leao sono due colpi importanti ma Non saranno gli ultimi : È finito luglio e, per la squadra Milanese, la situazione di mercato è ancora fluida. Il Milan deve assolutamente puntellare almeno un reparto se non due e, nonostante manchi ancora un mese alla chiusura del Calciomercato, alcune "occasioni" sono andate perse e gli obiettivi raggiungibili sono sempre meno. I nomi che circolano sono gli stessi da qualche settimana anche se, oltre ai già noti Correa e Demiral, iniziano a farsi largo nomi ...

7 cose che possono succedere quando Non si fa sesso : Sarete più ansiosiAumenta il rischio di cancro alla prostataSi è più suscettibili ai raffreddori e all’influenzaDiminuisce il rischio di infezioni al tratto urinarioAumentano le insicurezze all’interno del rapporto di coppiaAumenta il rischio di disfunzione erettileCi si può sentire giù di cordaUna rottura, un lungo periodo in cui si è single o non si frequenta nessuno, il lavoro, un viaggio – di piacere o di lavoro – che costringe a ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Finalmente sono al 100% con la spalla - Non vedo l’ora di tornare a correre” : Fabio Quartararo è pronto a dare il via alla sua seconda parte della stagione nel Mondiale MotoGP 2019. Il giovane francese è stato, senza ombra di dubbio, la grande rivelazione di questo primo scorcio di campionato, andando a conquistare tre pole position e diversi podi. Una crescita verticale che ha lasciato tutti a bocca aperta, nonostante anche qualche problema fisico. Il classe 1999, infatti, si è dovuto operare alla spalla, ma il peggio ...