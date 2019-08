Nella lotta social tra i fan di Enrico Ruggeri e quelli di Marco Mengoni vince o perde

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Ducati pronta a reinserirsi Nella lotta con Marquez - Rossi a caccia del riscatto : La lunga sosta di un mese è finalmente giunta al termine e le due ruote del Motomondiale sono pronte a riaccendere i motori a Brno in vista del GP della Repubblica Ceca, uno dei più antichi e storici eventi del motociclismo giunto ormai alla sua sessantesettesima edizione; da questo momento comincerà un piccolo ma serrato tour de force che in tre mesi accompagnerà team e piloti nella seconda parte della stagione 2019. Marc Marquez e la Honda ...

No Tav avanti determinati Nella lotta - "sabato migliaia al cantiere" : La battaglia in Val di Susa contro il Tav Torino Lione prosegue, già a partire da sabato prossimo. Ad annunciarlo è il Movimento No Tav in una nota.“Non c’erano e non ci sono Governi amici, l’abbiamo sempre saputo! Dopo la diretta Facebook del presidente Conte c’è finalmente chiarezza e come abbiamo sempre sostenuto: amici dalle parti del Governo non ne abbiamo mai avuti. La manfrina di tutti questi ...

Tour de France 2019 : Fabio Aru lotta e convince Nella seconda settimana - ottimi segnali per il finale di stagione : La seconda settimana del Tour de France 2019 è stata decisamente avara di soddisfazioni nei confronti dei corridori italiani. Con Vincenzo Nibali troppo lontano dalla condizione migliore per tentare a lasciare il segno anche in versione cacciatore di tappe e con Giulio Ciccone frenato dal mal di schiena e dal ginocchio dolorante, le uniche note positive sono arrivate da Fabio Aru. Il corridore sardo si è presentato al via della Grande Boucle ...

Lotta libera - EYOF Baku 2019 : Simone Vincenzo Piroddu è oro Nella categoria -55 kg! : Prima giornata di gare agli EYOF, il festival olimpico della gioventù europea, che si svolge a Baku, in Azerbaigian, fino a sabato 27, e prima medaglia d’oro per l’Italia: la conquista nella Lotta libera, categoria -55 kg, Simone Vincenzo Piroddu, campione europeo in carica tra i cadetti, al termine di una cavalcata trionfale. Negli ottavi di finale Piroddu ha sconfitto il finlandese Roni Nevalainen per superiorità, chiudendo il ...

Scherma - Mondiali 2019 : azzurri pronti al riscatto nelle gare a squadre. Si lotta per le medaglie Nella spada femminile e Nella sciabola maschile : La settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria) sarà la prima dedicata esclusivamente alle prove a squadre. Gli assalti individuali sono andati in archivio con un bilancio negativo per l’Italia, visto che non è arrivata nessuna medaglia d’oro, fatto che non accadeva dal 1995. A partire da oggi gli azzurri saranno chiamati al riscatto, per risalire posizione nel medagliere, che ci vede al momento addirittura al nono ...

Un nuovo successo Nella lotta alla mafia : 19 arresti : Mentre i padrini corleonesi morivano in carcere, sepolti al 41 bis fino all'ultimo respiro, i perdenti della guerra di mafia degli anni Ottanta tornavano in Sicilia. Gli Inzerillo riconquistavano un posto di primo pano nella nuova Cosa Nostra palermitana. Il carcere è oggi il loro approdo, proprio c

Borsellino - gli audio segreti : “Calo di tensione Nella lotta alla mafia. Mi sono dimezzato la scorta per avere le volanti” : Non si riusciva a capire come istituire un turno notturno di pattugliamento della polizia. Almeno fino a quando Paolo Borsellino non decise di dimezzare la sua personale scorta da procuratore di Marsala. A raccontarlo è lo stesso magistrato durante un’audizione davanti alla commissione Antimafia. La commissione di Palazzo San Macuto presieduta da Nicola Morra – con la consuenza del pm Roberto Tartaglia – ha infatti deciso ...

Nuova frontiera Nella lotta alla sclerosi multipla : scoperte cellule iper-produttive per il sistema nervoso : Delle cellule iper-produttive aprono una Nuova frontiera della ricerca per la lotta alle malattie del sistema nervoso centrale, tra cui anche la sclerosi multipla. Quelle in questione sono le cosiddette “cellule di Schwann“. Queste, insieme agli oligodendrociti, producono la mielina, una sorta di guaina protettiva che copre le fibre nervose. Mentre gli oligodendrociti lo fanno nel cervello e nel midollo spinale, le cellule di Schwann la ...

Universiadi - show di Carlotta Ferlito : vince l'oro Nella ginnastica artistica : La ginnasta Carlotta Ferlito ha conquistato la medaglia d'oro nella ginnastica artistica, specialità corpo libero alle Universiadi in corso a Napoli. Ha preceduto sul podio la giapponese...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto - Fiammetta Rossi in lotta per la medaglia Nella finale del trap femminile. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.40 TIRO A VOLO – Eliminata la Rybekova, arrivano al testa a testa finale Fiammetta Rossi (29/40) e Wan-Yu (32/40) 15.38 TUFFI – Dopo la quinta serie in testa la coppia cinese 350.52, seguita dalla coppia messicana 314.70, in terza posizione la Russia 307.23. 15.35 TIRO A VOLO – finale combattutissima, con Wan-Yu (28/35) in testa seguita da ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Gabriele Auber di bronzo nel trampolino da 1m! Covoli in lotta per le medaglie dai 3m - azzurri protagonisti Nella ginnastica artistica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 TUFFI – La classifica dopo il primo terzo di gara vede al comando il cinese Huang (147.50), davanti allo statunitense Windle (142.05) e all’italiano Cosoli (140.35). Sempre in nona posizione Auber (126.65) 17.05 TUFFI – Molto meglio il secondo tuffo di Gabriele Auber (66.65), sicuramente guadagnerà qualche posizione al termine della rotazione 17.02 TUFFI – ...

Lotta all'usura - la GdF arresta usuraio Nella Marsica : L'Aquila - Altro arresto in flagranza per usura messo a segno dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano a soli due mesi dal precedente, avvenuto il 29 aprile u.s. Le indagini di P.G. condotte dalle Fiamme Gialle sotto l’egida del Procuratore della Repubblica di Avezzano nella persona del dott. Andrea Padalino Morichini, svolte anche attraverso complessi e delicati servizi di pedinamento ed appostamento, hanno ...

LIVE Italia-Francia volley - Nations League 2019 in DIRETTA : scontro diretto fondamentale Nella lotta per le Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Francia – La cronaca di Italia-Canada 1-3 – Tutti gli scenari possibili per raggiungere le Final Six Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, quattordicesimo e penultimo impegno per gli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile! Dopo tre sconfitte consecutive contro Argentina, Polonia e Canada, la formazione ...