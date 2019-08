L'Aquila - senegalese sgozzato e gettato nel fosso : aperte indagini : Federico Garau Lo straniero è stato raggiunto da due individui che, dopo averlo insultato, lo hanno aggredito ed accoltellato alla gola. Lo straniero, privo di sensi, è stato poi spostato e gettato in un fosso, dove è rimasto un'intera notte. indagini in corso Violenta aggressione compiuta ai danni di un cittadino straniero a Pettorano sul Gizio (L'Aquila), dove le indagini per risalire all'identità dei responsabili sono tuttora in ...