La Camera è chiusa | i deputati in ferie per 38 giorni

Fonte : blogo

(Di venerdì 2 agosto 2019) A Montecitorio oggi si è tenuta l'ultima seduta prima delleestive e dunque da isono liberi e lo saranno per ben 38. La prossima seduta, infatti, è fissata per il 9 settembre, mentre gli onorevoli che sono impegnati nelle Commissioni dovranno tornare a lavoro una settimana prima, ossia il 2 settembre. Se 38divi sembrano tanti, sappiate che non sono un record, perché nel 2017 furono ben 40, mentre la volta che idifurono di meno risale al 2013, quando irestarono in vacanza per "soli" 27, che sono comunque sempre molto meno di quelli della maggior parte degli italiani.I senatori devono lavorare qualche giorno in più, perché ci sono ancora tre sedute per l'approvazione definitiva del decreto sicurezza bis e per le mozioni sulla Tav, quindi la chiusura è prevista per l'8 agosto. Ladeiha chiuso oggi: 38 ...

eliforri : RT @chiaramondi: Camera dei Deputati da oggi chiusa per ferie: 38 giorni di vacanze per i parlamentari - marcomoriconi3 : RT @marcomoriconi3: Camera dei Deputati da oggi chiusa per ferie: 38 giorni di vacanze per i parlamentari - maximocasale : La Camera chiusa per ferie per 38 giorni. Tanto in Italia tutto va bene… E’ a forza di stare sui social che ci si s… -