Incredibile a Treviglio – Il PalaFacchetti devastato da una tromba d’aria

(Di venerdì 2 agosto 2019)il: il palazzetto discoperchiato da unad’aria Disastro a: unad’aria hail, la casa della BCC Blu Basket. Lad’aria ha scoperchiato, nel pomeriggio di oggi, il tetto del palazzetto e successivamente la struttura si è allagata al suo interno, rovinando anche il parquet di gioco. Il Sindaco Imeri, l’Assessore ai LLPP, Mangano ed i tecnici del comune sono immediatamente intervenuti, mettendo in sicurezza la struttura, dopo essere stati avvisati dalla società in servizio per la campagna abbonamenti.L'articolo– Ilda unad’aria SPORTFAIR.

