F1 oggi | GP Ungheria 2019 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) A partire, con le prime, prende il via il weekend del GP d’, dodicesimo round del Mondialedi F1. Sul tortuoso tracciato dell’Hungaroring la Ferrari, come al solito, cercherà di mettere in difficoltà le Mercedes, punto di riferimento di questa stagione. Il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc hanno queste intenzioni ma dovranno guardarsi anche dal temibile olandese Max Verstappen, in grande evidenza in quest’annata a bordo della Red Bull e vincitore delle gare in Austria e in Germania. F1, GP, tv,Sky e TV8 Il fine settimana del GP di, dodicesima prova del Mondiale di F1, godrà della diretta televisiva in esclusiva di Sky Sport e di quelladi Sky Go. TV8 non trasmetterà ledel venerdì e del sabato e si occuperà della ...

