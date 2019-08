Due tonnellate di posta non spedite a Trapani

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Andrea Pegoraro Si tratta di raccomandate, assicurate, vaglia e atti giudiziari fermi al centro di distribuzione della città siciliana Duedi corrispondenza ordinaria e 7 mila tra raccomandate, assicurate, vaglia e atti giudiziari non consegnati ai cittadini di. A denunciare l’emergenza in una nota è stato il sindacato Uil Poste della città siciliana. “Da un sopralluogo effettuato dai nostri rappresentanti sindacali – spiega il segretario generale Giuseppe Rallo - abbiamo avuto conferma delle forti criticità presenti, ormai da tempo, nel Centro Distribuzione Platamone. Ormai i cittadini di alcuni quartieri non ricevonoda alcune settimane. Tale situazione, purtroppo, è destinata ad aggravarsi ulteriormente nel mese di agosto, stante la fruizione delle ferie programmate per i portalettere e per il personale addetto alle lavorazioni interne”. Come ...

DarioNardella : Boom per @MobikeIT a #Firenze: in due anni oltre 3 milioni di utilizzi, con 500 tonnellate di anidride carbonica in… - BotGomme : RT @wisesocietyit: La #TerraDeiFuochi rinasce dagli #pneumatici abbandonati. Nel rione #Vanvitelli di #Caserta inaugurati due campi di #ca… - wisesocietyit : La #TerraDeiFuochi rinasce dagli #pneumatici abbandonati. Nel rione #Vanvitelli di #Caserta inaugurati due campi d… -