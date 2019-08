Crosetti | la Juve rinuncia alla bellezza Prima la maglia da fantini | poi addio alla

Crosetti : Con Dybala - la Juve manda via anche la bellezza del numero 10 : La Juventus dà via Dybala e, con lui, “se ne vanno una maglia, un numero, forse un’idea”, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. Se va una suggestione di bellezza I numero 10 della Juve sono sempre stati magnifici, anche se non sempre il numero ha coinciso con il ruolo. Il più grande 10 della storia del club, Platini, definì Roberto Baggio (che nella classifica dei 10 occupa il primo posto), “un nove e mezzo”. Del resto, ...

Crosetti e la sorpresa dei cori per Higuain - “Resta alla Juve” : Ha destato curiosità e sorpresa l’accoglienza riservata a Gonzalo Higuain al suo arrivo alla Continassa. Il calciatore argentino, rientrato alla Juve dopo il giro di prestiti tra Mila e Chelsea ha ricevuto applausi e cori da parte dei tifosi che attendevano i bianconeri per l’inizio del ritiro. Nonostante il Pipita sia un problema attualmente per Agnelli che non lo considera parte della squadra, ma cerca di convincerlo ad accettare ...

Crosetti : Con Buffon la Juve inventa la bandiera che ritorna : Maurizio Crosetti su Repubblica analizza il ritorno di Gigi Buffon alla Juve come dodicesimo uomo in attesa di diventare poi un dirigente bianconero. Tra un calcio senza più bandiere (ovunque) e un altro che le bandiere le straccia (la Roma), ecco che la Juve inventa la terza via della bandiera che ritorna, una passata in lavatrice, una bella centrifuga e il panno è asciutto e colorato come prima Nulla è ancora ufficiale, ma la trattativa è ...

Crosetti : Il ritorno di Buffon alla Juve potrebbe aiutare Sarri : Buffon alla Juve e non diciotto anni fa ma adesso, non per fare il direttore sportivo, non per allenare i portieri, non per l’immagine, per il marketing e per quelle cose lì. Buffon alla Juve, invece, per giocare a pallone. una suggestione incredibile la definisce Maurizio Crosetti su Repubblica. Il portierone farebbe la riserva ovviamente La notizia l’ha rilanciata Sky, dove lavora qualcuno che al portiere è molto, molto vicino. E ci sono ...

Crosetti : «Scegliendo Sarri - la Juventus esonera due volte Allegri» : Dita nel naso e parolacce L’attacco di Maurizio Crosetti – ovviamente su Repubblica – coglie subito nel segno: “Non lasciatevi ingannare dalla potenza grezza del personaggio, dal fatto che la Juve abbia scelto un allenatore che si mette le dita nel naso e dice parolacce. La forza eversiva di Maurizio Sarri è tutta in campo, e lì dovra esprimersi”. E ancora: «più che Sarrismo (forma), si attende il Sarriball (sostanza) ma ...