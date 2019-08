AstroLuca cattura dallo spazio lo splendore della Sardegna nel riflesso del

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) La sagoma scurabaciata dal Sole: dopo avere fotografato la sua Sicilia,ha approfittato di un altro passaggio per immortalare l’altra grande isola italiana. “ta nel rifesso del Sole”, ha scritto sul suo profilo Twitter Luca Parmitano accompagnando la foto che ha trovato il tempo di scattare in una pausa di lavoromissione Beyond, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).ta neldel sole. / Captured in the sun glint. #MissionBeyondpic.twitter.com/ZGTyGFkqFR— Luca Parmitano (@astro luca) August 1, 2019 Sempre su Twitter Parmitano ha pubblicato anche la fotomedaglia degli astronauti europei: “questo medaglione con il logo dell’European Astronaut Center va in orbita insieme agli astronauti dell’Esa, un’idea di @astro alex”, ha scritto riferendosi al collega tedesco ...

