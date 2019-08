Almanacco del 02-08-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) l’del giorno venerdì 2 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano primo papà e Sant’Eusebio di Vercelli vescovo Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ce ne sono veramente tantissimi Come facciamo per andare a capire chi è e tutti coloro che sono nati quest’oggi bene in particolare gli auguri li faremo poi a Valentina a Daniela e vi siete tantissimi e a Francesco che non ho Money Mo in questosono sono gli omini Tantissimi auguri a tutti coloro che che sono nati quest’oggi tanti i momenti i viaggi che vi proponiamo anche in questa giornata alcuni anche a contatto con la storia in particolare ce ne andiamo in quel 2 agosto del 1980 ricordiamo la strage della stazione di Bologna alle 10:25 una bomba esplode nella stazione di Bologna uccidendo 85 persone e ferendone 218 un giorno maledetto per la ...

