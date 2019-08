Temptation Island | cinque coppie confermano la rottura | solo Martinengo-Tedde sono insieme

«Temptation Island» chiude con il botto. E a settembre diventerà «vip» - : Paolo Giordano L'altra sera sembrava ci fosse una finale dei Mondiali di calcio: tutti i televisori erano praticamente sintonizzati sull'ultima puntata su Canale 5 di Temptation Island, il fenomeno televisivo dell'estate che ha chiuso con uno share del 24,14 per cento pari a 3 milioni e 374mila spettatori. L'edizione più vista di sempre, con una media complessiva di ascolti del 23,21 per cento di share. Ma non c'è solo questo per ...

Grande Fratello Vip : Katia Fanelli di Temptation Island nel cast? : Katia Fanelli concorrente del Grande Fratello Vip? La sua risposta C’è chi vorrebbe vederla tronista, chi sogna per lei L’isola dei famosi e chi, invece, la vedrebbe a suo agio nella casa del Grande Fratello Vip. Katia Fanelli di Temptation Island a sorpresa è stata capita e amata da molti telespettatori e continua ad essere inondata di messaggi d’affetto sui social. In queste ore la ragazza ha voluto rispondere a chi le ha ...

Temptation Island - Guarnieri dice la sua su David e Cristina : ‘Capisco Scarantino’ : David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono lasciati. La coppia nonostante abbia deciso di uscire insieme dal reality dell’amore, una volta finito ha preso due strade differenti. Nelle scorse ore uno dei volti più conosciuti di Mediaset, ha espresso la sua opinione sui due ex protagonisti di Temptation Island. Nello specifico Riccardo Guarnieri ha interagito con i suoi fan. Alla domanda di un utente su cosa pensasse della coppia, il Guarnieri ...

Temptation Island - Jessica Battistello contro le critiche : 'Andrea ha reagito per rabbia' : La sesta stagione di Temptation Island si è definitivamente conclusa con la puntata trasmessa martedì 30 luglio. Le sei coppie hanno raccontato ciò che è accaduto nel mese successivo al falò di confronto, confermando le decisioni prese o aggiornando Filippo Bisciglia sulle novità. Non c'è stato nessun cambiamento per Jessica Battistello e Andrea Filomena che si erano lasciati nel faccia a faccia finale: lui era apparso troppo deluso per il ...

Speciale Temptation Island : Vittorio rivela di aver cercato la single Vanessa : Lunedì 29 luglio si è conclusa l'ultima edizione di Temptation Island che ha riscosso ottimi risultati in termini di ascolti e abbiamo potuto conoscere così le decisioni finali di tutte le sei coppie che hanno partecipato al reality di Canale 5. Ancora una volta è stato Filippo Bisciglia a guidare sapientemente il racconto nei sentimenti e a supportare le coppie durante il delicato momento del falò di confronto in cui, dopo 21 lunghi giorni di ...

Temptation Island Vip 2019 - Alessia Marcuzzi alla conduzione. Quali saranno le coppie : Alessia Marcuzzi è la nuova conduttrice di Temptation Island VIP 2019. alla “Pinella” l’arduo compito di raccogliere l’eredità lasciata lo scorso anno da Simona Ventura. Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti sulle coppie Vip che parteciperanno al programma che partirà a settembre. Martedì sera duante la puntata speciale di Temptation Island 2019 è andato in onda il promo della seconda edizione del format versione VIP: alla ...

Temptation Island news - Jessica torna a parlare di Andrea : “Scioccata” : Temptation Island news, dopo la puntata Jessica Battistello torna a parlare di Andrea Filomena Dopo la puntata di Temptation Island, in onda ieri sera, che ha mostrato le sei coppie un mese dopo, Jessica Battistello torna a parlare di Andrea Filomena, ormai suo ex fidanzato. La loro storia d’amore è giunta al capolinea durante il […] L'articolo Temptation Island news, Jessica torna a parlare di Andrea: “Scioccata” ...

Temptation Island 2019 - le pagelle : promossi e bocciati - i voti alle coppie della sesta edizione : Temptation Island 2019 chiude con il botto. Su Leggo.it le pagelle sulle coppie della sesta edizione. I promossi e i bocciati di un'edizione da record non solo negli ascolti ma anche per il...

Gossip Temptation Island : Vanessa fa sul serio con Vittorio? La verità : Vanessa Cinelli di Temptation Island innamorata di Vittorio? Il suo clamoroso gesto Nello speciale di Temptation Island 2019 di ieri sera, Vittorio Collina ha confessato di non aver fatto dietrofront con Katia, aggiungendo di non aver nemmeno più voluto vederla. In questa occasione ha anche rivelato di essere rimasto in contatto con la single Vanessa Cinelli, con la quale non ha certo negato di voler iniziare una frequentazione seria. Ma cosa ci ...

Temptation Island - Nunzia Sansone ringrazia Filippo Bisciglia : Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una puntata speciale di Temptation Island, il docu-reality che racconta le avventure di alcune coppie di fidanzati su un'isola alle prese con tentatori e tentatrici.La puntata raccontava cosa fosse successo alle coppie protagoniste del programma un mese dopo la fine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Ogni partecipante ha parlato della sua esperienza immediatamente successiva al gioco. Tra ...

David e Cristina dopo Temptation Island - Riccardo a sorpresa : “Lo capisco” : Temptation Island, David e Cristina si sono lasciati: le ultime news sull’ex coppia David Scarantino e Cristina Incorvaia non hanno superato la prova di Temptation Island 2019. La coppia ha lasciato insieme il programma, ma qualcosa è andato storto dopo. Cristina non si sentiva libera di esprimere sé stessa in tutto e per tutto nel […] L'articolo David e Cristina dopo Temptation Island, Riccardo a sorpresa: “Lo capisco” ...