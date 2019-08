MotoGp – Lin Jarvis corregge il tiro | “licenziare Valentino Rossi | ritiro e pensione | io

MotoGp – Biaggi senza peli sulla lingua - Max non apprezza i rumors estivi : “credete sia facile? Ecco la verità” : Max Biaggi si sfoga sui social, l’ex centauro dalla parte dei piloti: il romano sincero in un lungo post su Facebook Inizia ufficialmente oggi, con la conferenza stampa piloti, la seconda metà della stagione 2019 di MotoGp. Dopo una lunga pausa estiva i campioni sono pronti a tornare a battagliare in pista e lo faranno a Brno, dove domenica si correrà il Gp della Repubblica Ceca. Durante le vacanze estive i piloti hanno trascorso ...

MotoGp - Lin Jarvis mette in guardia la Honda : “devono stare attenti - se Marquez si fa male o va via…” : Il managing director della Yamaha ha paragonato la propria linea di sviluppo con quella della Honda, mettendo in guardia l’HRC Strade differenti, così come i risultati. Yamaha e Honda seguono percorsi di sviluppo differenziati, con il team HRC che si concentra solo su Marquez cercando di metterlo nelle condizioni migliori per vincere e la Casa di Iwata che prova ad accontentare sia Rossi che Viñales. AFP/LaPresse Scelte che secondo ...

MotoGp - Lin Jarvis adesso corregge il tiro : il team manager Yamaha cambia idea sul ritiro di Valentino Rossi : Dopo le dichiarazioni circa il ritiro di Valentino Rossi, il team manager della Yamaha ha corretto leggermente il tiro Le critiche piovutegli addosso, hanno spinto Lin Jarvis a correggere il tiro dopo le dichiarazioni relative al ritiro di Valentino Rossi. Il team manager della Yamaha aveva sottolineato come la propria squadra fosse già pronta all’addio del Dottore, salvo adesso ritrattare. Alessandro La Rocca/LaPresse Questa la sua ...

MotoGp - Lin Jarvis sul ritiro di Valentino Rossi : “La MotoGp sarà pronta quando accadrà. Non ci sarà alcun conflitto su questa decisione” : Siamo nella pausa estiva del Mondiale di MotoGP. L’ultimo trionfo del Sachsenring (Germania) ha permesso a Marc Marquez di rafforzare la propria leadership in graduatoria e di portare a 58 le lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso. Un campionato che, pur essendo a metà del proprio percorso, sembra già essere segnato. La situazione, in questo senso, di Valentino Rossi non è delle migliori. Il “Dottore” fatica a trovarsi ...

MotoGp – Crutchlow senza peli sulla lingua : “Dovizioso è un buon amico - ma devo essere sincero! Ecco cosa penso” : Crutchlow sincero nei confronti di Andrea Dovizioso: le parole del britannico della LCR Honda sul collega della Ducati Ancora qualche settimana di pausa per i piloti della MotoGp, che torneranno in pista a Brno, per la gara della Repubblica Ceca, in programma il 4 agosto. Intanto, tra un tuffo a mare ed una vacanza in barca, i piloti continuano ad allenarsi e a pensare come migliorarsi in vista della seconda parte della stagione. La Ducati ...

MotoGp – Valentino Rossi arrabbiato dopo il Sachsenring : “Michelin ci ha detto di usare la gomma media ma è stato un problema” : Valentino Rossi deluso e arrabbiato dopo l’ottavo posto al Sachsenring: il pilota Yamaha critica il ‘consiglio’ della Michelin sulla gomma posteriore media e spiega le difficoltà avvertite in pista in termini di velocità dopo la caduta ad Assen, Valentino Rossi raccoglie un deludente ottavo posto nel Gp di Germania. Il pilota Yamaha è apparso piuttosto deluso e amareggiato nel post gara, spiegando di aver avuto difficoltà ...

MotoGp in tv - GP Germania 2019 : programma e orari di warm-up e gara. Palinsesto Sky e TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL warm-up E DELLA GARA DEL GP DI Germania 2019 DI MotoGP ALLE 9.20 E ALLE 14.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO2 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO3 Siamo finalmente arrivati al grande giorno. Oggi, infatti, al Sachsenring andranno in scena le tre gare classe per classe del Gran Premio di Germania 2019 del Motomondiale. Sul tortuoso e complicatissimo circuito della Sassonia vedremo quale pilota ...

MotoGp - frecciata di Valentino Rossi alla Michelin : “c’è una situazione un po’ strana in Germania” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Germania, esprimendo i propri dubbi in vista della gara di domani Undicesimo posto per Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Germania, un risultato non proprio esaltante per il Dottore che si sarebbe aspettato di partire una fila più avanti. AFP/LaPresse La scivolata avvenuta in Q1 però gli ha fatto perdere un po’ di feeling con la sua M1, relegandolo a ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGp GP Germania 2019 : “Contento del mio giro - dalla FP4 ho trovato il giusto feeling” : Maverick Vinales è decisamente sorridente e soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Lo spagnolo del team Yamaha ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’imprendibile Marc Marquez e dello scatenato Fabio Quartararo di questo periodo. Per l’ex Suzuki continua il periodo di ottima forma, sua e della moto, che gli ha reso possibile di tornare sul gradino più alto del podio ad Assen. Andiamo ...

MotoGp - Qualifiche GP Germania 2019 : orari - canali tv - streaming - palinsesto Sky e TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E Qualifiche DEL GP DI Germania 2019 DI MotoGP ALLE 9.55 E ALLE 13.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 E Qualifiche DI MOTO2 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 E Qualifiche DI MOTO3 Terminate le terze sessioni si prove libere è tempo per i piloti del Motomondiale di affrontare le Qualifiche per stabilire le posizioni sulla griglia di partenza del GP di Germania che domani prenderà il via ...

MotoGp in tv - GP Germania 2019 : su che canale vedere FP3 e qualifiche. Orari - dirette e differite : palinsesto Sky e TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DI Germania 2019 DI MotoGP ALLE 9.55 E ALLE 13.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 E QUALIFICHE DI MOTO2 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 E QUALIFICHE DI MOTO3 Dopo la prima giornata di ieri dedicata alle prove libere, quest’oggi (sabato 6 luglio) si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il Gran Premio di Germania 2019 del Motomondiale. Sul circuito del ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGp - GP Germania : “Contento del feeling con la moto - buone prove libere” : Valentino Rossi entusiasta al termine delle prove libere del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore ha trovato il giusto feeling con la Yamaha e ha chiuso il primo turno al terzo posto e la seconda sessione in decima posizione, il centauro di Tavullia ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la soddisfazione. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Valentino Rossi. VIDEO ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Germania 2019 : “Giornata positiva - ho un ottimo feeling con la mia Yamaha” : Sorride, dopo tanta arrabbiatura, Fabio Quartararo. Il francese del team Yamaha Petronas, infatti, ha chiuso al terzo posto il suo venerdì del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP, confermandosi ancora una volta come una grande realtà della classe regina. Il pilota soprannominato “El Diablo” ha voluto analizzare le sue due prime sessioni di prove libere, concluse con qualche tensione di troppo. “Mi sono arrabbiato perchè ...