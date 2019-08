Lozano “L’anno prossimo voglio giocare la Champions”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ma poi mica si gioca solo per soldi…! Perché ci sono notti, quelle della Champions, che vanno vissute, sognando di diventare (anche) un po’ eroi… Il calcio è un brivido che va vissuto e non c’è serata che conquisti di più Lo aveva detto Hirvinggià l’anno scorso, lo riprende il Corriere dello Sport lo riporta oggi parlando del mercato del Napoli che potrebbe tornare sul messicano che ha visto sfumare la possibilità diin Champions con il PSV «Io l’annoin Champions:farlo con i grandi e contro i grandi» Potrebbe essere questa la molla in più per convincerequalora il Napoli decidesse di riaprire la trattativa per lui. Del resto il messicano piace da sempre a Carlo Ancelotti “ha un costo da cinquanta milioni di euro, o forse l’aveva, chissà. Però quel bagliore, quella colonna sonora, sono un richiamo ...

