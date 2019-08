Future Tech | sviluppatori di Mars Alive | annunciano Apocalypse | un' avventura

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 1 agosto 2019), sviluppatore di, durante il ChinaJoy 2019 ha annunciato un nuovo titolo.Si tratta di, un'cinematografica che sarà disponibile per PlayStation 4 e PC. In questo gioco, ogni scelta influenzerà il vostro destino. Attualmente non sappiamo ancora quando questo titolo sarà disponibile, ma lo studio di sviluppo durante l'evento ha pubblicato il primo trailer.Per chi non lo sapesse, il ChinaJoy si tratta della più importante fiera di intrattenimento digitale che ha luogo a Shanghai. Sony in quest'occasione annuncerà nuovi titoli: per adesso di seguito potete dare uno sguardo al trailer.Leggi altro...