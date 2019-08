Da Napoli fino a Marte | MicroMed inizia il suo viaggio spaziale con la missione ExoMars

Caldo killer - scatta l'allerta meteo a Napoli : due giorni a rischio - temperature fino a 38 gradi : La lista dei comuni è lunga, la Campania in allarme: l'afa aumenta, oggi scatta il livello più alto di rischio per le ondate di calore. Gli esperti della Protezione civile prevedono...

Caos treni - ritardi fino a 4 ore sulla Milano-Roma-Napoli : «Ripercussioni per tutto il pomeriggio» : treni nel Caos dall'alba di oggi in Italia, in particolare sulla linea Milano-Roma-Napoli: ritardi tra le 3 e le 4 ore per i convogli dopo la sospensione del traffico a causa di un incendio...

Sportmediaset – Icardi aspetterà la Juve fino al 10 agosto - poi tratterà con il Napoli : Novità per quanto riguarda Mauro Icardi dalla redazione di Sportmediaset, Mauro Icardi attenderebbe la Juventus sino al 10 agosto. Sarebbero 3 però le alternative dell’argentino che avrebbe preso in considerazione il Napoli come seconda possibilità. Mentre l’anno sabbatico all’Inter sarebbe l’ultima dolorosa strada. Tra Icardi e la Juventus c’è un accordo sulla parola, stipulato nel famoso “patto di Ibiza” tra Fabio ...

Le Universiadi un grande successo Napoli - la Rai poteva seguirle fino alla fine : La Rai comincia male e finisce anche peggio. Le Universiadi a Napoli sono state un successo, per tutto il mondo tranne che per l’Italia che sceglie di non trasmettere in diretta la Cerimonia di chiusura dell’evento planetario. Una macchia enorme, una scelta inconcepibile da parte della Tv di Stato che esclude le immagini conclusive di una manifestazione riuscitissima che ha esportato il nome dell’Italia – anche se non ...

Pier Silvio Berlusconi : “Speriamo che Juve e Napoli arrivino fino alla fine della Champions” : La Champions torna in chiaro su Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo ed amministratore delegato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Dal prossimo autunno la miglior partita del mercoledì di Champions League verrà trasmessa free da Canale 5. La nostra speranza ovviamente è che Juventus e Napoli vadano avanti sino alla fine. Sappiamo che Rai e Sky sono passati per le vie legali, ma siamo sicuri che ...

Al via la sezione MUSICA del Napoli Teatro Festival Italia – fino al 14 luglio : Oltre al Teatro, la danza, gli incontri letterari e le mostre, anche la MUSICA occupa gli spazi e i luoghi di Napoli e della Campania con dodici appuntamenti assolutamente da non perdere. La sezione di suoni e MUSICA è promossa nell’ambito della XII edizione del NTFI, diretto da Ruggero Cappuccio. Si parte oggi con le note del Maestro Roberto De Simone, autore delle orchestrazioni di tre concerti in scena a Casamarciano, a Napoli ...

Napoli - MSC Crociere nuovo sponsor di maglia fino al 2021 : MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale privato al mondo, annuncia la partnership con la SSC Napoli per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. “Il calcio è da sempre lo sport che più appassiona e coinvolge gli italiani, accende l’entusiasmo e svolge il ruolo di aggregatore sociale. Intrattenimento, divertimento e passione sono elementi importanti […] L'articolo Napoli, MSC Crociere nuovo sponsor di maglia fino al 2021 è ...

Sky : Fabian Ruiz rinnova con il Napoli fino al 2024 : Il Napoli risponde alle voci che dalla Spagna vorrebbero il forte interessamento del Real Madri per Fabian Ruiz e blinda il suo gioiello. Fabian è reduce da una grande stagione in maglia azzurra e anche con la Nazionale spagnola ha dimostrato il suo valore, proprio per questo il presidente De Laurentiis ha deciso di velocizzare il rinnovo. Secondo Sky Sport, è stata trovata l’intesa per rinnovare il contratto fino al 2024 con un ingaggio ...

Calciomercato Napoli - da Manolas fino a James Rodriguez : il punto : Il club del presidente De Laurentiis lavora per migliorare la rosa, si registrano passi avanti nell’operazione James Rodriguez Giorni frenetici, ore calde e incontri sempre più numerosi. Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, gli obiettivi sono tanti e importanti e riguardano calciatori di fascia alta. Alfredo Falcone/LaPresse Per la difesa resta sempre caldissimo il nome di Kostas Manolas, la ...

Il Napoli disposto ad offrire fino a 20 milioni per Veretout : Secondo l’edizione odierna di Repubblica Firenze, il Napoli è disposto ad offrire fino a 20 milioni per l’acquisto di Veretout dalla fiorentina. Il centrocampista francese ha già deciso di lasciare il club toscano, ma Commisso vorrebbe incassare per lui 25 milioni. Bisognerà capire se la Fiorentina deciderà di cedere e accettare l’offerta del club di De Laurentiis nonostante i 5 milioni mancanti. Su Veretout c’è anche ...